Perché il Giro d'Italia è stato vinto da un canadese sconosciuto?

I tre corridori più attesi, Scarponi, Basso e Pozzovivo, non sono dei fenomeni a cronometro e quindi l’ultima tappa di Milano è stata decisiva. Purtroppo non hanno fatto nemmeno la differenza in salita: non sono mai riusciti a staccare Hesjedal e Rodriguez; non hanno mai nemmeno tentato una azione per far saltare il banco come invece ha provato a fare il belga De Gendt. Insomma una delusione. Però in bicicletta se non ne hai, non ne hai.Sì, se si considera campioni solo i corridori per gare a tappe come il Giro o il Tour. Nelle gare di un giorno proprio quest’anno siamo tornati a vincere una grande classica del nord dopo molti anni. Comunque è indubbio che la generazione “matura” (30-35 anni) di oggi non sia fatta di fuoriclasse. La speranza è l’eterna promessa di Vincenzo Nibali che quest’anno avrà Ivan Basso come gregario per tentare di vincere il Tour. Sicuramente oggi all’orizzonte non si vede un Pantani, un Bugno o un Moser.Assolutamente sì. Anche in considerazione del fatto che la sua squadra, la Garmin, non era attrezzata per supportarlo. Probabilmente non si aspettavano che andasse così forte. Lo sarebbe stata comunque anche quella dello spagnolo Rodriguez. Meritato anche il terzo posto di De Gendt, che ha tentato di vincere il Giro sulla salita più micidiale: lo Stelvio.