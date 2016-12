Tutto il mercato minuto per minuto

Riparte la corsa per diventare i più forti d'Italia. Portafogli in mano, presidenti e direttori sportivi sono già alla ricerca del campione di domani. Di' la tua sulle trattative del momento. Con Tgcom24 il presidente sei tu! Guarda il tabellone del calciomercato con tutti gli affari conclusi

SABATO 21 LUGLIO

Stasera il Trofeo Tim in diretta su Canale 5

Il calciomercato lascia spazio al calcio giocato. Questa sera in diretta su Canale 5 dallo stadio di Bari va in scena il Trofeo Tim, il classico triangolare estivo con Juve, Inter e Milan. Le stelle dell'Europeo dei tre club sono ancora in vacanza e i veri colpi di mercato rischiano di slittare ad agosto. Ma questo scontro tra squadre in costruzione sarà un'occasione per capire se i primi acquisti estivi sono stati fruttuosi o meno. In un calcio più povero è il momento in cui i giovani possono dimostrare il loro talento (vedi Coutinho e El Shaarawy). Mentre i "vecchi" sono attesi per una prova da leader (è il caso di Lucio). Appuntamento in diretta dalle 20.45.

Mauro German Camoranesi, 35 anni, e' stato ceduto dal Lanus al Racing. La notizia e' stata ufficializzata dalla sua vecchia societa' di appartenenza. Il club, tuttavia, non ha reso noti i termini dell'operazione. Campione del mondo con la Nazionale azzurra a Berlino, nel 2006, Camoranesi in Italia ha giocato nel Verona e nella Juventus, poi e' passato nella Bundesliga, per indossare la maglia dello Stoccarda. Camoranesi debuttera' con la sua nuova squadra nel torneo d'apertura, il prossimo 3 agosto.

Fiorentina contestata a Moena

'Spendere, bisogna spendere, per vincere' e 'Il progetto dov'e" il testo di altri cori ironici, mentre per uno dei collaboratori di Vincenzo Montella, l'ex attaccante Nicola Caccia, e' stato speso il coro: 'Nicola Caccia facci un gol'. Cori anche contro la 'nemica' di sempre della Fiorentina, la Juventus. 'Menomale s'ha le palle Cuadrade' e' stato invece lo striscione dedicato all'acquisto che dovrebbe essere ufficializzato lunedi' prossimo, l'esterno colombiano Juan Cuadrado.