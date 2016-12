A "Jazz Meeting" Vittorio Mezza

foto Dal Web 13:06 - "Life Process" è il titolo del nuovo album del pianista Vittorio Mezza. Il musicista campano dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio di Benevento ed al Conservatorio S. Cecilia di Roma, ha seguito seminari come il Berklee Summer School a Umbria Jazz e i Corsi di alto perfezionamento per Trio a Siena, studiando con musicisti di fama internazionale come Dave Liebman, John Taylor, Franco D'Andrea, Paolino Dalla Porta, Stefano Battaglia, Paolo Damiani, Fabio Jegher e David Sanborn. - "Life Process" è il titolo del nuovo album del pianista Vittorio Mezza. Il musicista campano dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio di Benevento ed al Conservatorio S. Cecilia di Roma, ha seguito seminari come il Berklee Summer School a Umbria Jazz e i Corsi di alto perfezionamento per Trio a Siena, studiando con musicisti di fama internazionale come Dave Liebman, John Taylor, Franco D'Andrea, Paolino Dalla Porta, Stefano Battaglia, Paolo Damiani, Fabio Jegher e David Sanborn.

Inoltre, ha partecipato con diverse formazioni a numerosi festival internazionali "Life Process" pubblicato dall'etichetta "Abeat" è il primo album di Vittorio in piano solo. Un lavoro che è giunto a compimento al termine di un percorso di maturazione dell'artista.



"Si - dice Vittorio -, anche se nella vita di un musicista, prima o poi arriva il momento di realizzare un disco di piano "solo" come "Life Process" e di accettare questa sfida. Sentivo il bisogno di realizzarlo, mettendo su disco quello che è il rapporto tra me e lo strumento, convinto che l'arte e la vita stessa di compenetrino, come si evidenzia nel titolo del disco "Life Process".



Non è stato facile rendere omogeneo tutto il materiale...

Da un certo punto di vista mi è sembrato difficile fa quadrare il tutto: si tratta di composizioni molto diverse tra loro. Ho scelto cinque mie composizioni e cinque standard: brani di Coltrane e Monk ma anche uno di Ellington, che di solito non suono e che cercano di far emergere tutte le caratteristiche del piano.



Sorprende anche la presenza di "Quando" di Pino Daniele.

Si, è un brano che ascoltai circa 20 anni fa e che non ho mai suonato; stimo moltissimo Pino come musicista ed ho deciso di realizzare una versione minimale del brano, lasciando la melodia intatta e suonandola come una "ballad". "Quando" mi ha colpito ascoltandola nel film di Troisi, "Pensavo Fosse Amore Invece Era Un Calesse". Sono contento degli equilibri che sono riuscito a dare in un disco che tocca tante sonorità con un unico filo conduttore: il linguaggio e la coerenza espressiva.