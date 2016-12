Perché si parla tanto di cervelli in fuga?

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO

A partire sono soprattutto i giovani che vanno in cerca di un lavoro più redditizio e gratificante. Sicuramente la crisi economica ha contribuito ad acuire il fenomeno. Lo stesso ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, qualche tempo fa ha dichiarato: “Io ho tre figli e due se ne sono andati dall’Italia. Non è che ne sia felicissimo, ma finché non costruiamo un Paese migliore, in cui non serve l'aiuto del padre per trovare posto, stanno bene lì, in Sud America e in Inghilterra". Una situazione allarmante, dunque, tanto far temere che l’Italia possa rimanere, da qui a qualche anno, priva di una classe dirigente solida e preparata.A muoversi sono soprattutto i professionisti spinti dalla crescente difficoltà ad esercitare il proprio lavoro. Negli ordini professionali, infatti, sembra esserci sempre meno posto per i giovani: tra gli oltre 2 milioni di iscritti agli ordini professionali, appena il 9,4% ha meno di 30 anni. Secondo l’Ocse, l’Italia ha una regolamentazione tra le più pesanti nei Paesi industrializzati. A trarre benefici dalla mobilità a livello europeo sono soprattutto medici e architetti, mentre incontrano maggiori difficoltà gli psicologi e i giornalisti.All’inizio del mese di maggio l’agenzia delle Entrate ha diffuso un documento con cui chiarisce i criteri di applicazione di norme, contenute in più decreti, che impedivano di fatto il reale utilizzo degli incentivi per il rientro dei lavoratori. L'agevolazione può scattare dal 28 gennaio ed è rivolta ai cittadini della Ue nati dopo il primo gennaio 1969 che siano assunti o decidano di dar vita ad un’impresa o iniziare un lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio e la propria residenza entro 3 mesi dall’avvio dell’attività. Tra i lavoratori che possono beneficiare degli incentivi, però, ci sono anche i percettori di redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e a progetto (co.co.pro). Il provvedimento riguarda tutti coloro che abbiano maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009, cioè dalla data in cui è stato presentato il disegno di legge. E’ possibile richiedere il rimborso a un ufficio territoriale dell'Agenzia, allegando la documentazione che prova la sussistenza dei presupposti per ottenere l'agevolazione.