Il 29 maggio Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna hanno deciso di espellere in modo coordinato i rappresentanti diplomatici di Damasco, dichiarando ognuno di loro "persona non grata". Stessa cosa hanno fatto fuori dall’Europa gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

Qual’è stato il motivo alla base di questa azione?

Si tratta di una pressione internazionale congiunta contro il governo del dittatore Bashar al Asad a seguito della strage dei bambini di Hula: i soldati del raiis hanno ucciso più di 30 bambini sotto i 10 anni e di altri 80 civili nella regione che ha come capoluogo Homs. La strage dei bambini sembra quindi essere un punto di svolta nella crisi siriana.

Ogni giorno ci sono stragi in Siria. Perché questa volta i governi occidentali hanno preso una posizione così radicale?

Le uccisioni hanno avuto un forte impatto sull’opinione pubblica internazionale anche in seguito alla diffusione dei video caricati su You Tube dai siriani anti regime. Non si dimentichi però che ogni ogni giorno vengono caricate in rete immagini di bambini brutalmente massacrati dai soldati. Sembra quindi che la scelta dell’Europa sia di carattere politico: si vuole prendere una decisione chiara in merito alla vicenda siriana e si è deciso di comune accordo di fare una seria pressione sul governo di Damasco.

È stata una scelta improvvisa quella di cacciare i diplomatici siriani?

No, la crisi dei rapporti diplomatici è stata progressiva. Il 6 febbraio scorso Londra e Washington avevano chiuso le loro ambasciate a Damasco per protestare contro la repressione delle manifestazioni anti- governative. Il giorno dopo è stata la volta di Italia e Francia seguite a ruota nel mese di marzo da Arabia Saudita, Emirati, Bahrain, Oman, Qatar e Kuwait. Una presa di posizione che però non ha avuto importanti ritorsioni sul governo di Asad.

Quindi si può dire che tutto il mondo è contro la Siria?

No, ci sono paesi che riforniscono di armi e carburante il dittatore damasceno. Sono l’Iran, la Russia, la Corea del Nord e il Venezuela. Tehran invia munizioni e esplosivi su voli di linea o su cargo che attraccano ai porti delle città di Lattakia o Tartus. Anche Mosca ha navi che scaricano beni nei porti siriani ma, nonostante le notizie dei ribelli siriani, non si ha la certezza che si tratti di armi. È certo invece che carburante venga scaricato da navi venezuelane e della Corea del Nord.

Da quanto va avanti la repressione in Siria?

La primavera siriana è iniziata nel marzo del 2011 a Daraa, una città del sud. Da allora si è diffusa a macchia d’olio in tutto il paese toccando anche la capitale Damasco e Aleppo. Il numero dei morti è incerto. Per i ribelli si tratta di più di 15mila sirani uccisi, per le organizzazioni internazionali il conto si ferma a poco più di 9mila.



