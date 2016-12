Cosa rischiano i club coinvolti?

Si va dalla penalizzazione alla retrocessione. Dipende da che tipo di coinvolgimento verrà accertato per le varie squadre. A chi verrà contestata la responsabilità oggettiva (quella cioè legata ai propri tesserati) saranno comminate penalizzazioni da scontare nel prossimo campionato purchè siano afflittive. A chi verrà invece contestata la ben più grave responsabilità diretta (che vede coinvolti i dirigenti, segno che il club sapeva quanto accadeva) sarà applicata la retrocessione.



Quali sono al momento le situazioni dei club coinvolti?

Stando a quanto emerso finora le posizioni più critiche sono quelle del Siena e del Lecce, che rischiano la responsabilità diretta (quindi retrocessione in B per i toscani, in Prima Divisione per i salentini). Risulterebbe infatti che i dirigenti bianconeri fossero al corrente di alcune ‘combine’ e che il presidente Mezzaroma avrebbe chiesto ad alcuni giocatori di perdere una partita; il Lecce invece è pericolante per il coinvolgimento diretto del presidente Pierandrea Semeraro nel tentativo di “aggiustare” il risultato del derby col Bari. Rischiano penalizzazioni tutti gli altri club coinvolti, come Lazio, Napoli, Chievo, Novara e Genoa per responsabilità oggettiva. Se le prime due rischino l’esclusione dalle Coppe Europee resta in dubbio: l’Uefa infatti prevede l’esclusione, ma l’articolo 50 del suo stesso statuto afferma che è necessaria una “valutazione” della questione. L'Atalanta ha già patteggiata due punti di penalizzazione per il prossimo campionato.



Quali i tempi dei processi sportivi?

Il primo processo è iniziato giovedì: prevista a metà giugno la sentenza di primo grado, l’appello per fine mese. Il secondo processo inizierà dopo che gli 007 di Palazzi avranno ascoltato i nuovi testimoni, come Conte e Mezzaroma: a metà luglio potrebbe arrivare la sentenza di primo grado, a inizio agosto l’appello.



