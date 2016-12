Quanti danni ha provocato il sisma in Emilia?

Quali sono i settori più danneggiati?

La provincia più colpita sul lavoro risulta essere quella di Modena. I settori colpiti sono: la metalmeccanica, il biomedicale, il settore alimentare e la produzione di ceramiche. Il biomedicale a Mirandola ha un giro d’affari di 3,6 miliardi e stima almeno 500 milioni di euro. Solo a Finale la parte produttiva, che riguarda anche la ceramica, stima 120 milioni di danni.

Quante sono le aziende colpite?

Sono circa 4.000 aziende chiuse dopo l'ultima violenta scossa del 29 maggio. Per la maggior parte sono piccole e medie attività, tra cui molti caseifici. Le aziende più grandi sono la Ceramica Sant'Agostino in provincia di Ferrara, che occupa 380 dipendenti, e dove sono morti i due operai Leonardo Ansaloni e Nicola Cavicchi. Nel modenese il dramma più grosso è costituito delle aziende biomedicali, dove lavoravano in 700. Le aziende completamente crollate sono 42, quelle dichiarate inagibili 100. Su 1.780 aziende colpite il 20 maggio, 200 avranno bisogno di almeno quattro mesi per riparare i danni e ripartire, quindi 1.538 dovrebbero poter ripartire nell'arco di poche settimane.

In che situazione si trovano i lavoratori?

I danni provocati dal terremoto hanno colpito una regione, l'Emilia Romagna, che come molte altre sta scontando il peso della crisi. Sono 80.000 i lavoratori in cassa integrazione, e 40.000 quelli in mobilità. In più, tra tutti i settori, sono circa 12.000 le persone che hanno perso il lavoro. Non bisogna dimenticare, inoltre, che molti di loro sono stati colpiti anche nei danni alla propria abitazione e alla propria città o paese, e che si trovano attualmente nelle tendopoli allestite dalla Croce Rossa.

Quanti sono i danni al settore agroalimentare?

Il sisma ha colpito le zone da cui partono verso l'Italia ed il resto del mondo le più prestigiose produzioni alimentari nazionali, dal Lambrusco al Parmigiano e al prosciutto di Parma. Secondo la prima stima della Coldiretti ci sarebbero almeno 500 milioni di euro di perdite tra macchinari distrutti, animali morti, crolli e sversamenti di prodotti nelle campagne e non solo. Se nei capannoni di stagionatura sono crollate a terra complessivamente quasi un milione di forme di 40 chili di Grana e Parmigiano, nelle stalle oltre ai danni strutturali si registra un crollo della produzione di latte stimata superiore al 10-15% per lo stress provocato alle mucche. Solo per l'aceto balsamico di Modena si stimano danni per 15 milioni di euro.

Quali sono i danni all’arte e agli edifici storici?

È difficile fare una stima di tutti gli edifici storici danneggiati dal sisma, ma gran parte del patrimonio artistico della Bassa è stato distrutto. L’area modenese è ancora una volta la più colpita. Oltre al cedimento del duomo di Mirandola, diventato simbolo dell’ultima violenta scossa, vanno aggiunti il danneggiamento della chiesa di San Francesco e quello di diversi immobili storici nella stessa cittadina, la chiesa di San Possidonio poco distante. A Finale Emilia è crollata la duecentesca Torre dei Modenesi ed è scomparso il mastio della Rocca Estense. E poi decine di chiese e cappelle sparse nelle province e nelle cittadine circostanti, Molino, San Biagio, Rivara.



