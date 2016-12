A "Jazz Meeting" Max De Aloe

foto Dal Web 14:48 - Mercoledì 23 maggio, alle 21.30, Al Teatro Vittorio Gassman di Gallarate, l'armonicista Max De Aloe presenta dal vivo il nuovo disco "Bjork On The Moon", pubblicato dall'etichetta Abeat Records, interamente dedicato al repertorio della cantante islandese. Sul palco Max, nostro ospite a "Jazz Meeting" questa settimana, sarà accompagnato da Roberto Olzer (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Nicola Stranieri (batteria) e Marlise Goidanich (violoncello barocco). - Mercoledì 23 maggio, alle 21.30, Al Teatro Vittorio Gassman di Gallarate, l'armonicista Max De Aloe presenta dal vivo il nuovo disco "Bjork On The Moon", pubblicato dall'etichetta Abeat Records, interamente dedicato al repertorio della cantante islandese. Sul palco Max, nostro ospite a "Jazz Meeting" questa settimana, sarà accompagnato da Roberto Olzer (pianoforte), Marco Mistrangelo (contrabbasso), Nicola Stranieri (batteria) e Marlise Goidanich (violoncello barocco).

"Bjork On The Moon" raccoglie 12 brani del repertorio di Bjork; De Aloe si addentra nelle armonie della cantante islandese per estrarne un sound jazz d'avanguardia. Il disco vede anche la straordinaria partecipazione della violoncellista brasiliana Marlise Goidanich.



Come mai la scelta è caduta su Bjork?

In realtà Bjork è una musicista interessante, che ha un modo di comporre personale e particolare, il jazz si presta al "crossover" e quindi c'e "materiale" su cui lavorare. La cosa più importante è che come accaduto anche per altri miei progetti, anche questo su Bjork è nato da un lavoro collettivo con gli altri musicisti che mi accompagnano. L'incontro con Bjork mi ha dato anche l'opportunità di approfondire la conoscenza dei brani di questa artista.



Marlise Goidanich è la violoncellista ch si unisce a voi in questo progetto...

Marlise l'abbiamo scelta in funzione della musica di Bjork. C'è un aspetto nella cantante islandese che potrei definire molto lirico, come emerge ad esempio dalla collaborazione tra la stessa Bjork ed il regista danese Lars Von Trier. Avere con noi una violoncellista aiutava molto nella parte armonica della musica di Bjork

Giancarlo Bastianelli