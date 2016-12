Perché Marcello Lippi va ad allenare in Cina?

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO

Da alcuni mesi Lippi era già d’accordo con il club cinese e col suo presidente Xu Jiayin, a capo di un forte gruppo immobiliare (appunto, l’Evergrande) e deciso a portare grande calcio e grandi nomi nella sua squadra. In questi mesi Lippi e i suoi collaboratori hanno studiato il calcio cinese e la squadra a loro disposizione, per non presentarsi impreparati. Anche perché il campionato cinese è già iniziato: è alla decima giornata, il Guangzhou Evergrande in testa alla classifica e Lippi debutterà domenica contro il Quingdao Jonoon, ultimo della classe.Questa città si trova nel sud est della Cina: è una distesa di grattacieli e palazzi che forma un agglomerato di 13 milioni di abitanti (in Cina ne hanno di più solo Pechino e Shangai). Il clima è molto caldo.Il tecnico viareggino, classe ’48, ha vinto 5 scudetti alla guida della Juventus, una Champions League e una Coppa Intercontinentale; come commissario tecnico ha vinto il Mondiale nel 2006 in Germania guidando l’Italia.