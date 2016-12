Chi è Pierre Dukan? Perché si parla tanto di lui?

Come funziona la sua dieta?

La dieta Dukan si basa su un principio semplice: se il corpo non assume zuccheri e grassi quotidianamente, brucerà le riserve accumulate, permettendo di dimagrire. Per fare questo, il suo metodo è diviso in quattro fasi che prevedono tutte un altissimo apporto di proteine e quasi totale assenza di carboidrati. Alimenti come carne, pesce e uova possono, però, essere assunti in qualsiasi quantità, di fatto eliminando una delle barriere psicologiche più grandi per chi si sottopone a una dieta: quello delle porzioni scarse e quindi un senso di fame persistente.



Perché la sua dieta è così seguita ma anche criticata?

La dieta Dukan permette di ottenere risultati quasi immediati: la perdita di peso, infatti, è vistosa fin dai primi giorni anche in soggetti non obesi. Alla lunga, però, secondo i critici comporta due problemi fondamentali: danni all’organismo causati dalla mancanza di frutta (e quindi vitamine) e una ripresa di peso immediata appena si passa dalle fasi più aggressive (le prime due) a quelle di mantenimento (la terza e la quarta).



Perché Dukan è stato radiato dall’albo dei medici?

In realtà è stato lo stesso Dukan a chiedere la radiazione. E’ stato un escamotage per evitare i processi disciplinari pendenti nei suoi confronti e che avrebbero potuto minare la credibilità del suo metodo. Il medico, che potrà mantenere comunque il titolo di “dottore”, è stato accusato più volte di comportamenti che violano l’etica professionale. Le contestazioni, ancor più che sul metodo in sé, vertono sull’aver trasformato la disciplina medica in uno strumento di marketing per vendere i suoi prodotti (libro e alimenti conformi alla dieta). Nel mirino sono finite anche alcune dichiarazioni nelle quali chiedeva che i ragazzi, a scuola, fossero valutati anche per il peso, penalizzando quelli più grassottelli.

