Come hanno reagito i mercati al voto in Francia, Grecia e Germania?

- E' un dato di fatto che i risultati elettorali di Francia, Germania e Grecia abbiano depresso i mercati azionari europei, americani e asiatici. La vittoria di François Hollande in Francia, la sconfitta della Merkel in Germania e l'instabilità politica in Grecia, che ritornerà alle urne il 17 giugno a nemmeno un mese dalle elezioni politiche, hanno avuto effetti disastrosi in borsa. Lo spread è tornato a salire, i mercati sono altalenanti e perennemente allarmati. Ma ancor più dei risultati elettorali dei tre paesi dell'Eurozona ciò che più sta deprimendo le borse di mezzo mondo è l'ipotesi che la Grecia esca dall'Ue a breve.

Quali sono state le reazioni delle borse mondiali alla vittoria di Hollande?

La vittoria di Hollande alle Presidenziali francesi non è stata accolta bene dalle borse mondiali. La rottura dell'asse franco-tedesco Merkel-Sarkozy ha preoccupato gli investitori, viste soprattutto le dichiarazioni rilasciate prima della vittoria dal neo presidente della République che propagandava una riduzione della politica di austerity avviata da Merkozy, in netto contrasto con il Merkel pensiero. Poi, però, è arrivata la schiarita. Angela Merkel si è detta pronta a lavorare bene anche con il sostituto socialista e Hollande ha iniziato a programmare una politica economica all'insegna dell'equilibrio tra rigore e crescita. Così i mercati azionari sono tornati tranquilli, ma la calma è durata ben poco. Pesano come un fardello le elezioni greche e la sconfitta della Merkel in Germania.

Come hanno reagito i mercati alla sconfitta della Merkel in Nord Reno-Westfalia?

Le avvisaglie c'erano da tempo ma mai la Merkel si sarebbe aspettata un tonfo simile. Le elezioni nel Nord Reno-Westfalia, il Land tedesco roccaforte del Cdu, il partito della cancelliera tedesca, hanno evidenziato un malcontento verso la politica della Merkel. Il candidato del Cdu si è fermato al 26,3%, il risultato peggiore realizzato del partito nel Land dal dopoguerra, mentre il candidato Spd ha raccolto il 39% dei voti, vincendo le elezioni. Lunedì, all'apertura delle borse, il crollo è stato sensibile. Investitori allarmati da un possibile tracollo della popolarità della Cancelliera tedesca (le elezioni politiche nazionali si terranno presto, nel 2013), trascinato per di più dai risultati elettorali greci che hanno portato lo spread a crescere vertiginosamente.

Perchè le borse sono crollate dopo le elezioni greche?

L'insoddisfazione dei mercati verso i risultati elettorali di Francia e Germania è stata molto contenuta se comparata al disastro provocato da quelli greci. Astensionismo vicino al 40% e un voto frammentato hanno prodotto una pesante instabilità politica. Vincono sinistra radicale, sinistra democratica, partito dei Greci indipendenti (destra) e i neonazisti dell'Alba Dorata. Impossibile riuscire a creare un governo di coalizione stabile. Infatti dopo tre tentativi i leader dei partiti hanno rinunciato all'incarico e hanno indetto nuove elezioni per il 17 giugno. Nell'attesa il paese sarà guidato da un premier ad interim, Panagiotis Pikrammenos, presidente del Consiglio di Stato. Un lunedì nero per i mercati. La borsa di Atene crolla a -10% nel giro di pochissime ore dall'apertura, e trascina nel baratro tutte le borse europee, asiatiche e Wall Street, che in media hanno bruciato tra il 2 e 3% del valore azionario del mercato. Lo spread di Grecia, Italia e Spagna è schizzato ben oltre i 450 punti base, sfiorando il livello d'allarme. E l'andamento altalenante e nervoso dei mercati non ha fine, complice la possibilità che la Grecia decida di uscire dall'Eurozona dopo le nuove elezioni.