Perché François Hollande non dimenticherà facilmente il 15 maggio 2012?

- Per il nuovo capo dell’Eliseo, il 15 maggio è stata una giornata indinita: passaggio di consegne con Nicholas Sarkozy, cerimonia sotto la grandine e nomina del primo ministro Jean-Marc Ayrault e volo Parigi-Berlino per il primo incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ma per François Hollande sarà difficile dimenticare il primo giorno della sua presidenza anche per un altro motivo: l’uomo che come missione si era dato di “riportare il sole sulla Francia” è arrivato con un’ora di ritardo in Germania, durante il volo un fulmine ha colpito il piccolo aereo militare sul quale viaggiava.

Che messaggio ha mandato Hollande durante il discorso d’insediamento?

Per superare la crisi l'Europa ha bisogno di un progetto, di solidarietà e di crescita". Il presidente francese si rivolge a tutti i paesi europei e ribadisce il suo impegno per cercare soluzioni e stimolare la ripresa economica. “Ai nostri partner proporrò un nuovo patto che unirà la riduzione necessaria del debito pubblico con lo stimolo indispensabile per l'economia".

Su quali temi si è basato l’incontro tra il presidente francese e la cancelliera tedesca?

Francia e Germania sono d’accordo sulla necessità di lavorare insieme per risollevare la situazione dell’Europa e uscire dalla crisi e tra Hollande e la Merkel c’è intesa anche riguardo il destino della Grecia. Entrambi hanno affermato: “deve restare nell’euro.

Cosa ha richiesto Hollande per la crescita?

Il presidente francese ha sottolineato che la “crescita non è solo una parola da pronunciare ma da tradurre in fatti reali”. Modificare il Patto di bilancio per introdurvi proposte per lo sviluppo dei paesi, creazione di eurobond e progetti d’investimento sono le idee che Hollande vuole portare sul tavolo dei prossimi vertici.

Qual è la posizione di Angela Merkel?

“Non ho nessun dubbio che esistano punti d’incontro sulla crescita tra di noi” ha affermato la cancelliera tedesca spostando poi l’attenzione sul ruolo della Grecia e tralasciando il tema eurobond, riguardo al quale la Merkel si è sempre dichiarata contraria. “L’Ue deve studiare misure per la crescita greca”.