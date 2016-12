Italia Coast2Coast, le tv locali non meritano questo

Ed ecco quindi, alla presenza di ospiti Diego Abatantuono e Massimo Boldi -provenienti dalla tv locali- sfilare davanti al Trio Medusa i calabresi di Sn48 col vecchio Nando che canta Calabresella mia come in un film di Mario Merola; Joanna Golabek “un gioiello di donna , una donna per gioiello”, la teleimbonitrice sexy di Telecampione capace di vendere qualsiasi manufatto a colpi di décololleté e silicone; due finti cyborg vestiti come i Rockets da un’emittente di Frosinone; brani illuminanti della Masseria su Canale Italia antireality pugliese dove transessuali, drag-queen, bisessuali, malati cronici e porno attori vengono trattati come meraviglie della scienza.

Certo in questa giostra di facce, accenti e mostruosità autorali si ritrovano anche pregevolezze come gli sketch del notissimo (in Puglia) Uccio De Santis, il quale dalle frequenze di TeleNorba diverte col garbo di Raimondo Vianello. Ma si tratta di felice eccezione. Italia Coast2Coast mostra, con fastidiose punte di snobismo, soltanto quanto di inadeguato emerge dalle televendite, dai cartomanti della notte, dai balli per le feste di piazze che sono lo zoccolo duro degli ascolti di Antennatre o Canale Italia.

La verità è che le tv locali meritano rispetto. Spesso con due lire fanno le nozze coi fichi secchi e producono gioielli di originalità: il talk politico Nero su bianco condotto dall’ivoriano Laurent de Bai sul Tef Channel perugino; il social show Versus di Antennatre Nordest; QSVS, l’ideona del calcio senza immagini di Fabio Ravezzani su Telelombardia, ecc... Invece qui si mandano in onda i pnesionati ballerini e i trans di provincia come i Freaks di Barnum. Mah.