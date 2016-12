Insinna, un déjà vu

foto Ufficio stampa Correlati E’ stato solo un flirt, plagio e botte di glucosio

- Mentre un ipercinetico Flavio Insinna in giacca amaranto formula questi straordinari quesiti la “mente”- tal Daniele, “brand ambassador di una azienda di beverage”, oh yeah- si concentra dietro gli occhiali da secchione. Intanto il “braccio”- tal Daniela, persona trainer di un metroecinquanta - cerca di arrampicarsi come Spiderman su una parete di vetro che si piega a 90°, metafora involontaria di una società sull’orlo del baratro. É la suddetta, forse, la scena che più plasticamente rappresenta Il braccio e la mente, nuovo game show del preserale di Canale 5 che rappresenta l’unico spazio di sperimentazione della rete. Ora, in tempi di sobrietà e di tv che evita lo sbraitare di Bonolis - per dire - qui, come promesso “nessuno è stato gettato nel fango nè preso a calci nel sedere o buttato già da un toro meccanico...”. Anzi. Al massimo, nel gioco dei due concorrenti sconosciuti fra loro che debbono collaborare per vincere da 5 a 50mila euro, c’è il rischio di cadere aggrappati alla lancetta d’un orologio gigante, come nelle comiche mute di Harold Lloyd. Sarà pure una citazione, ma dubitiamo che un pubblico under 50 possa capirla. Tra le altre sofferte prove da superare in questo programmone ci sono: una serie di palloncini da non fare ascendere verso il dio dei telequiz; il “menelikofono”, ossia una specie di lingua di carnevale da tener turgida a forza di polmoni; una bilancia riempita con vangate di sabbia. Giochi senza frontiere, al confronto, sembra il cubo di Rubik. Il concorrente “braccio” fa i lavori manuali, il concorrente “mente” lo guarda e risponde alle domande.