- Dare una risposta univoca non è semplice. Le notizie di cronaca degli ultimi tempi parlano di un fenomeno in netta crescita, mentre se si dà un occhio alle statistiche le cose si presentano in modo diverso.

Quali dati forniscono le statistiche?

Le statistiche, nel 2012, riferiscono di una media matematica (anche se accostare virgole e percentuali a decessi non è il massimo, ndr) di 0,29 suicidi al giorno per motivi economici, contro lo 0,51 del 2010 e lo 0,54 del 2009. Parlare di emergenza suicidi sembra, quindi, quantomeno esagerato. Secondo l'ultima indagine Istat, riportata da Wired, nel 2010 si contano 3.048 suicidi, di cui 187 per motivi economici. Tornando ancora più indietro nel tempo, nel 2008 i suicidi per ragioni economiche sono stati 150, su un totale di 2.828 casi. Nel 2009, ne sono stati registrati 198 su 2.986 casi. Ciò significa che sono aumentati del 24,6% tra 2008 e 2010, ma anche che sono diminuiti del 6% tra 2009 e 2010. Rispetto al totale, i motivi economici rappresentano il 5% di tutti i suicidi nel 2008, il 6,6% nel 2009 e il 6,1% nel 2010. Secondo i dati statistici la variazione percentuale appare minima e, a rigor di logica, non si può parlare di un aumento dei suicidi per effetto della crisi.

Perché la questione è più complessa?

Perché, innanzitutto, la storia insegna che il tasso di suicidio tende ad aumentare in tutte le fasi di crisi economica. Non a caso, il record negativo negli Usa si è registrato con la Grande Depressione: +22,8% in quattro anni (tra il 1928 e il 1932). E ancora perché è difficile stabilire con sicurezza i motivi che spingono a compiere il gesto più estremo di tutti: spesso non è una singola causa che porta qualcuno a togliersi la vita, ma un insieme di concause. E' più una semplificazione giornalistica omologare questi suicidi come effetto della crisi. Infine, c'è il problema dell'emulazione: quando su un fenomeno si catalizza troppa attenzione c'è il rischio concreto di portare a compiere gesti estremi anche chi non ci pensava affatto.

Com'è la situazione italiana rispetto agli altri Paesi europei?

Grecia, Italia e Spagna restano tra i Paesi col tasso di suicidi più basso in Europa. Rispetto a un indice di rischio continentale medio del 10,3 per 100 mila abitanti, l'Eures sottolinea che la Grecia nel 2009 era al 2,9, l'Italia al 5,0, la Spagna al 6,4 e l'Irlanda al 10,0. Emerge dunque che i Paesi più colpiti dalla crisi registrano un numero di suicidi inferiori a stati dove la qualità di vita è migliore. Al contrario, dove la crisi non è minimamente arrivata, cioè in Finlandia, il numero dei suicidi è il più elevato: 18,2. E anche in Germania, dove l'economia è più stabile rispetto a quella nazionale, i suicidi sono quasi il doppio di quelli italiani: 9,7.