La Juve può mettere tre stelle sulle maglie?

- Sì. Almeno in teoria. La maglia dovrà poi essere “autorizzata” dalla Lega Calcio che non solo può bocciarla ma anche segnalare eventuali irregolarità alla Figc. I campioni d’Italia stanno lavorando alla divisa 2012/13 dove, con ogni probabilità, troverà spazio la terza stella. La divisa verrà svelata a giorni: magari un’anticipazione arriverà addirittura nel post-partita dell’ultima di campionato con l’Atalanta.

Con la terza stella cosa rischia la Juve?

Alla lunga rischia di finire ancora una volta davanti alla giustizia sportiva, la stessa che l’ha condannata alla B togliendole due scudetti. Ma andiamo per gradi. Il “Regolamento delle Divise da Gioco” emanato dalla Lega Calcio stabilisce la grandezza del logo delle società, le dimensioni di sponsor e nomi dei calciatori sulle maglie. Nulla dice sulla stella visto che si tratta di una semplice consuetudine, una prassi non codificata. Quindi non sono previste sanzioni dalla Lega. Lo stesso codice però burocraticamente cita che “tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente Regolamento deve intendersi come espressamente vietato". Morale della favola: se la Lega Calcio trovasse non regolari le nuove maglie la Juve non potrebbe utilizzarle. Non solo: la Lega potrebbe segnalare il tutto agli organi di giustizia sportiva della Figc. E saremmo daccapo.

Come andrà a finire?

Al momento di scrivere questo articolo, Agnelli e il club sembrano decisi nell’apporre il terzo sigillo. Non è da escludere che alla fine optino per una soluzione grafica ad effetto: non le tre stelle gialle classiche ma due più una simbolica. Mai dire mai però…

Stelle a parte, perché la Juventus ha vinto lo scudetto?

Perché è stata la squadra più costante ad alto livello, non ha mai perso e, grazie a Conte in panchina, ha giocato sempre con “gli occhi da tigre”.

La Juventus è la più forte di tutti in serie A?

Il campo ha detto di sì. A livello di organico complessivo il Milan forse le è ancora superiore ma non basta avere 11 top player per avere la certezza dello scudetto. E 11 top player non li ha nessuno in Italia (al massimo due o tre per squadra, vedi Buffon-Pirlo-Vidal oppure Thiago Silva-Ibrahimovic).

