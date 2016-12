Perché in Italia "Hunger Games" ha fatto flop?

- Nel momento in cui scriviamo – prima cioè del suo secondo week-end al cinema – il film-evento “Hunger Games” in Italia ha totalizzato appena due milioni di euro. Un risultato sicuramente deludente rispetto alle aspettative. In America, infatti, è stato un vero e proprio successo: critica e botteghini mai così d'accordo. E questo aveva lasciato ben sperare. Nel nostro Paese, invece, non solo è stato stracciato dal boom di “The Avengers” ma, persino, dall’ennesimo episodio di “American Pie”. Come dire: peggio di così … Magari, però, con altri competitors, sarebbe andata diversamente. Di certo Warner (che ha distribuito la pellicola in Italia con quasi mesi di ritardo) non si è impegnata al massimo nella promozione limitandosi a sfruttare l’onda a stelle e strisce. Stop. Se negli Usa, infatti, le proiezioni dei primi giorni hanno fatto registrare il tutto esaurito, il merito è soprattutto della Lionsgate che, approfittando delle vendite record dei libri della Collins ha messo su strategie di marketing virali tali da trasformare la semplice curiosità dei fan in vera e propria "fame".

Cosa sono gli "Hunger Games"?

Ecco, forse, il problema è proprio questo. Oltreoceano sarebbe una domanda superflua. Qui, invece, ci tocca ancora una volta spiegare. Segno che "Hunger Games" è sì un fenomeno. Ma di nicchia. Almeno in Italia. In un futuro post-apocalittico, 24 ragazzi si sfidano in un reality della morte che vedrà un solo vincitore-superstite: una punizione per una vecchia rivolta nei confronti del governo centrale. Seguiti in questa avventura dalle telecamere, i “concorrenti” lottano per la vita. Nel Paese, Panem, è il più grande evento televisivo dell’anno, il reality show che il regime obbliga a guardare per far scontare – con la morte dei loro figli – l’antica levata di scudi della periferia. Nell’arena, anche una sedicenne battagliera, Katniss Everdeen, la ragazza in fiamme. E’ la scintilla che farà tremare il potere. Del resto, i "giochi della fame", sono solo l'inizio di un lungo viaggio alla scoperta della libertà.

Sarà davvero la saga che rimpiazzerà Potter e Twilight?

Gli ingredienti – e lo avevamo anche scritto – c’erano tutti. C’erano. E non è un caso l’uso dell’imperfetto. Perché alla luce dei dati del boxoffice italiano (e non solo), lo scetticismo ora prevale sulla speranza. Anche se, sarebbe sbagliato trarre conclusioni affrettate. In lavorazione c’è il secondo film, “La ragazza di fuoco” (diretto stavolta dal regista Fracis Lawrence), ancora più avvincente e interessante del primo. E’ qui che la protagonista si mostrerà per quello che è realmente: icona pop dell’adolescenza ribelle. E visto che l’uscita è prevista per novembre 2013, c’è tempo per collezionare nuovi fan. Intanto il prossimo 15 maggio arriverà anche in Italia l’attesissimo capitolo finale, il terzo volume della saga, “Il Canto della Rivolta” (Mondadori). Mentre spuntano come funghi community web e libri sull’universo disegnato dalla Collins (Castelvecchi ha appena mandato in stampa la guida illustrata del film e una raccolta di ritratti dei protagonisti). Magari il prossimo episodio sarà più fortunato.