- Era la tornata elettorale più attesa dall'avvento del governo tecnico a novembre. Al voto milioni di elettori inDoveva essere il riscatto dei partiti e della politica, doveva servire da banco di prova per le prossime elezioni politiche del 2013. Ma i risultati non sono stati affatto confortanti, complici gli scandali di Lega e Margherita ma soprattutto i continui dietrofront della politica sulle questioni inerenti a finanziamento pubblico ai partiti e riduzione dei compensi parlamentari. I risultati elettorali di queste amministrative hanno provocato dei terremoti politici: Grillo ha raccolto ampi consensi un po' in tutto il territorio italiano, il Pdl ha perso terreno ma soprattutto ha perso le elezioni anche nelle sue roccaforti e l'Udc ha subìto un tracollo, tanto che Casini ha poi dichiarato di voler rompere l'alleanza con il Terzo Polo. Solo il Pd è rimasto pressochè stabile.

768 comuni nelle Regioni a statuto ordinario, 147 comuni in Sicilia e in 26 comuni in Friuli Venezia Giulia.

Quali sono stati i risultati elettorali nei capoluoghi di provincia?

A Verona Flavio Tosi è stato riconfermato sindaco al primo turno. A Genova si andrà al ballottaggio Doria (c-sx) contro Musso (Udc) così come a Palermo, dove si sfideranno il 20 maggio Orlando (Idv, Rc e Verdi) e Ferrandelli (Pd-Sel). A Parma la grande novità, il ballottaggio tra il grillino Pizzarotti e Bernazzoli (C-sx). A Gorizia e Lecce ha vinto il centrodestra, a Pistoia e Carrara il centrosinistra. Andranno poi al voto il 20 maggio Piacenza, Asti, Alessandria, Monza (fra centrosinistra e Pdl) e Cuneo (Udc-centrosinistra).

Cosa esprime il risultato di queste amministrative?

Probabilmente queste elezioni 2012 rimarranno nella memoria politica del Paese per anni. Il segnale degli italiani è forte: basta con questa vecchia politica. Ci vogliono idee nuove ma soprattutto personalità nuove. Il centrosinistra avanza in Italia e conquista territori che da sempre sono le roccaforti del Pdl. Ma è il Movimento 5 stelle a fare l'exploit, raccogliendo una valanga di voti, espressione dell'anticasta e della lotta alla cattiva politica, conquistando con il giovane Roberto Castiglion anche la prima poltrona di sindaco a Sarego. E' evidente la caduta dei grandi partiti, la sfiducia che gli italiani ripongono nella vecchia politica.

Perchè si dice che ha vinto l'antipolitica?

L'antipolitica, definizione dell'espressione popolare che cerca di contrastare la vecchia casta. Non si parla solo della vittoria dei grillini ma anche dei referendum abrogativi in Sardegna, dove i cittadini hanno votato a favore dell'abrogazione di province inutili e di alcuni privilegi dei politici locali, ma anche dell'exploit delle liste civiche e della conseguente vittoria di alcuni candidati fuori dai classici canoni politici. Ma più che di vittoria dell'antipolitica si dovrebbe parlare della caduta della politica tradizionale, indagare sulle motivazioni che hanno portato a questo voto di protesta. Gli elettori sono insoddisfatti da anni di promesse non mantenute ma soprattutto dagli sprechi e dallo sperpero di denaro pubblico. La crisi pesa e le impopolari manovre del governo Monti hanno portato ad un crescente senso di insoddisfazione dei cittadini, insoddisfazione che si è scagliata contro l'identificato simbolo della crisi.

L'affluenza è rimasta stabile?

L'affluenza è calata sensibilmente rispetto alle ultime amministrative 2011. Il Viminale ha comunicato che in questa tornata elettorale la percentuale di votanti si attesta intorno al 66,9% globale, e rispetto al 73,3% del 2011 si registra un calo di ben 7 punti percentuali. Ma la situazione è molto instabile e in Italia si registrano picchi ancor più negativi. A Monza e Alessandria, per esempio, l'affluenza è calata di ben 14 punti. Il ministro Cancellieri ha commentato questi dati con un laconico: "E' espressione di una disaffezione che era nell'aria, mentre invece è bene che i cittadini partecipino".

Quali sono stati i commenti politici ai risultati?

I partiti sono diventati tutt'un tratto un fronte compatto di fronte a questi segnali di caduta. C'è chi ha dato la colpa alle impopolari manovre di Monti e c'è chi pur di non parlare della caduta dei suoi candidati ha preferito commentare la disfatta del partito oppositore. Ma poche sono state le assunzioni di responsabilità e molti gli attacchi al Movimento 5 Stelle. Probabilmente la frase che più ha fatto scalpore è stata quella del Presidente della Repubblica Napolitano che ha commentato i risultati con "Non vedo alcun boom dei grillini", un commento che ha aizzato l'ira del comico e patron del movimento Beppe Grillo. Un altro segnale forte è stata la rottura dell'Udc con i Terzo Polo all'indomani della disfatta di Caporetto. "Il Terzo polo non è sufficiente per rappresentare un'esigenza di cambiamento e di novità che c'è, nel segno di una forza stabilizzatrice di cui c'è bisogno per non finire come Atene" ha dichiarato Casini, aggiungendo "Le alleanze distruggono la politica".