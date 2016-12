Perché la politica di Bruxelles potrebbe cambiare dopo la vittoria di Hollande?

- “Porteremo il cambiamento in Europa, l’austerità non è una fatalità” in queste parole, pronunciate da François Hollande nel corso del suo primo discorso pubblico è riassunto il nuovo atteggiamento della Francia nei confronti della politica economica dell’unione europea. Riassumendo e semplificando all’osso il nuovo presidente vuole che al rigore si accompagni la crescita.

Cosa ha annunciato di voler fare Hollande?

L'impulso alla crescita è diventato la bandiera di Hollande nel corso della campagna elettorale. Un concetto che il neo presidente ha intenzione di far passare dalla potenza all’atto ridiscutendo – se necessario – il fiscal compact, cioè l’insieme di regole decise a livello comunitario e imposte agli stati membri per tenere sotto controllo i conti.

In che modo questo influenzerà il rapporto con la Germania?

Misure fortemente sponsorizzate dalla Germania e dalla sua cancelliera Angela Merkel che ha sempre potuto contare sulla solida sponda di Nicolas Sarkozy. L’asse franco-tedesco è sempre stato considerato il motore dell’azione politica della Ue. Ora, con il ritorno al potere dei socialisti in Francia, questi equilibri potrebbero spostarsi.

Come hanno reagito a Bruxelles all'elezione di Hollande?

Merkel deve fare i conti ance con l’entusiasmo dei socialdemocratici tedeschi, ringalluzziti dalla vittoria di Hollande. Uno di loro è il presidente dell’europarlamento Martin Schultz, tornato a Berlino per fare da amplificatore ad un concetto che, anche a Bruxelles, prende sempre più piede: “Oltre al rigore serve la crescita.” Un mantra ripetuto anche da altri esponenti delle istituzioni europee, come il presidente della Commissione Barroso e il suo vice Olli Rehn.

Quali le prossime tappe dell'agenda europea?

I capi di stato e di governo dell’Unione ne parleranno a cena il 23 maggio, in un vertice straordinario, in cui probabilmente dovranno arrendersi all’evidenza che qualcosa è cambiato. E in questo quadro Hollande diventerà il portavoce di tutte le forze europee che puntano sulla crescita piuttoso che sull’austerità. Attesa anche per il suo primo incontro con Merkel, il 16 maggio. Dalla cancelleria arrivano segni di distensione: “La collaborazione e amicizia tra i nostri popoli verrà rafforzata.”