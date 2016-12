A "Popular" Patrizio Fariselli

foto Da video 12:34 - Al Planetario di Milano si è svolto un appuntamento con Patrizio Fariselli e il "Piccolo Atlante Delle Costellazioni Estinte" dove astronomia e musica improvvisata hanno dato vita ad un serata di gradi suggestioni e meraviglie, che hanno come riportato i presenti ad uno stupore quasi infantile. - Al Planetario di Milano si è svolto un appuntamento cone il "" dove astronomia e musica improvvisata hanno dato vita ad un serata di gradi suggestioni e meraviglie, che hanno come riportato i presenti ad uno stupore quasi infantile.

I dodici brani del "Piccolo Atlante delle Costellazioni Estinte" indagano il carattere di altrettante immagini fantastiche svolgendo un percorso tra i suoni, così come l'occhio traccia sentieri tra le stelle. Un po' musica a soggetto e un po' libera introspezione.



Patrizio, nostro ospite a "Popular", spiega che il progetto è nato anche dalla sua passione per l'astronomia. "Guardando le stelle - dice il musicista -, provo delle emozioni profonde: più cerco di comprendere cose lontanissime più capisco ed apprezzo quelle vicine. L'uomo nei secoli, dando nomi a pianeti e costellazioni, ha come proiettato nel cosmo le sue aspirazioni, ma anche il suo inconscio".



Parlaci delle costellazioni estinte.

Sono quelle costellazioni in un certo qual modo rigettate dalla storia; il mio interesse per loro è una sorta di viaggio interiore. Ho fatto un lavoro per pianoforte e modulatore ad anello, inserendolo in un disco che uscirà dopo l'estate. I titoli dei brani sono ripresi dai nomi di queste costellazioni estinte; il lavoro che ho fatto e stato a soggetto, con improvvisazioni assolutamente libere, fatte con l'ausilio del modulatore ad anello.



Credo che questo strumento meriti un approfondimento...

E' una delle macchine più vecchie e per molti obsolete della musica elettronica, trasforma ogni nota del pianoforte in qualcosa di indeterminato, introducendo il caos in musiche che altrimenti rischiano di essere fin troppo ordinate. Mi sono divertito molto, utilizzo una minuscola tastiera quasi da bambini collegata ad un computer potentissimo che produce una notevole quantità di suoni; riduco la massa del suono che produco, fino ad arrivare ad una cosa molto raccolta e particolare. Ho chiuso "Cometa Rossa" tanto per fare una sorta di ponte tra la mia esperienza con gli Area ed il mondo dell'astronomia.