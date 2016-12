E’ stato solo un flirt, plagio e botte di glucosio

foto Ufficio stampa Correlati Amore criminale, l'efferatezza spacciata per cronaca

- Se c’è un merito che va riconosciuto a “E' stato solo un flirt” (Raiuno sabato prime time) è la rivalutazione degli strizzatissimi abiti giallo-catarifrangenti di Antonella Clerici. Tale abbigliamento che in condizioni normali potrebbe sembrare terribilmente vistoso, qui ha perlomeno il merito di emozionare lo spettatore distogliendolo così, dalla narcosi del resto del programma. Il quale programma,pur partendo bene, ben girato e ben montato, ad ogni istante che passa tende ad accartocciarsi in deja vu torpidi e infiniti. “E’ stato solo un flirt” viene tecnicamente chiamato people show o date show ; e dovrebbe avere, secondo lo slogan “protagoniste della trasmissione le grandi e piccole storie d'amore, mai dimenticate, che hanno segnato la nostra gioventù”. In realtà è un clone grossolano di Carramba, C’è posta per te e Stranamore (si staglia anche l’inviato Massimiliano Pani, arruolato a rassemblare cocci di cuori infranti in giro per il mondo…); con la differenza, rispetto ai modelli, che qui non esiste l’elemento “drama”, ossia il rischio che un vecchio amore se possa fottere di te e della Clerici e non presentarsi davanti alle telecamere. Qui va tutto bene. Qui l’atmosfera da romanzo Harmomy, il lieto fine e il buonismo esasperato sono talmente zuccherosi da raggiungere il pericolo diabete.