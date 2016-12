Perché giornali e tv parlano tanto dei beagle?

- I beagle sono una razza di cani inglesi originariamente usati per la caccia ma ora impiegati massicciamente nel campo degli esperimenti scientifici per la loro docilità e ottima resistenza fisica.Questi cani sono balzati agli onori delle cronache negli ultimi mesi quando gli animalisti hanno acceso i riflettori sul canile di Green Hill, situato a Montichiari, in provincia di Brescia, dove si alleverebbero beagle destinati ai laboratori di sperimentazione in tutta Europa.Gli animalisti si oppongono a questa barbarie che viene consumata in quello che è stato definito un “canile lager”.Dopo diverse settimane di sit in e proteste in tutta Italia, il 28 aprile, giornata mondiale contro gli animali da laboratorio, alcuni degli attivisti sono riusciti ad introdursi nei capannoni di Green Hill e hanno liberato alcune decine di cani.

TORNA ALL'INDICE DI PUNTO E A CAPO

Green Hill è un allevamento di beagle di proprietà della multinazionale inglese Marshall, un’azienda che fornisce animali per la sperimentazione in tutto il mondo. A Brescia sarebbero allevati, in cinque capannoni, circa 2.700 beagle, 250 dei quali escono ogni mese dopo essere stati venduti a laboratori universitari e farmaceutici.Dodici degli animalisti introdottisi all’interno del canile sono stati arrestati in flagranza di reato, tra loro otto donne e quattro uomini, oltre a una minorenne denunciata a piede libero. Le accuse a loro carico sono piuttosto pesanti: furto, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli animalisti arrivano da Emilia Romagna, Toscana, Torino, Treviso, Roma e Milano; tra loro non c'è alcun bresciano. Prime stime non ufficiali parlano di danni per circa 250 mila euro all'allevamento. Le persone arrestate, però, sono state rilasciate dopo solo 48 ore di detenzione.Nulla si sa di preciso sulla sorte degli animali liberati che, però, si pensa siano in mano agli attivisti o ad associazioni animaliste. In rete è comparso un video in cui si documenta come cinque dei beagle siano ora liberi e stiano bene ma, secondo un cartello che appare nel filmato, siano “arrabbiati” e aspettino la liberazione degli altri loro simili. Sulla pagina Facebook del gruppo “Contro Green Hill”, oltre al video in questione, appare anche un messaggio che risponde alle numerose richieste di adozione di questi animali.Una delle prime personalità ad interessarsi alla questione di Green Hill è stata l’ex ministro del turismo Maria Vittoria Brambilla che è entrata nella struttura e ha documentato, anche con girati ed immagini, le condizioni di vita dei cani nelle gabbie. Gli animalisti si sono rivolti, prima di tutto, al presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni che ha risposto con una nota in cui precisava che "per chiudere Green Hill è indispensabile una legge del Parlamento italiano, sulla quale vi sia l'assenso dell'Unione Europea".Le firme raccolte dagli animalisti negli ultimi due anni, però, ammontano a 91mila e non possono lasciare indifferenti le istituzioni.Il Senato ha ricevuto le firme e Presidente della XIV Commissione, la Senatrice Rossana Boldi, ha promesso un incontro sul tema.In discussione è l’emendamento approvato dalla Camera il 1 febbraio scorso che vieta l’allevamento di cani, gatti e primati destinati alla vivisezione che potrebbe essere cancellato in Senato. Una lettera aperta inviata dagli animalisti ad alcuni senatori li invita a “non apporre modifiche peggiorative per gli animali nell’emendamento alla Direttiva Europea 2010/63/UE sulla sperimentazione animale”.Nel frattempo Green Hill è stato dichiarato in regola e la Procura di Brescia ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta aperta a carico della rappresentante legale dell’allevamento. Gli animalisti, però, non si arrendono e per l’8 maggio hanno proclamato una mobilitazione a livello mondiale contro Green Hill e la vivisezione in generale.