Cosa vuole fare Renzo Bossi da grande?

Queste le dichiarazioni di Renzo Bossi, che nel giorno di Pasquetta aveva annunciato a Tgcom24 le sue dimissioni: “Voglio continuare a studiare, trovarmi un lavoro e costruire il mio futuro. Quale? Muratore o agricoltore, per stare un po’ all'aria aperta. Due anni vissuti con la cravatta sono troppi”. Bossi jr volta pagina, insomma, a 24 anni prova a mettere una pietra sul burrascoso passato in politica e aggiunge: “Voglio continuare a studiare, trovarmi un lavoro e costruire il mio futuro”.La ricca buonuscita prevista per i consiglieri regionali della Lombardia: la cifra che il Trota riceverà sarà 40mila euro (una percentuale dei quali come tasse sarà lasciato allo Stato). Ecco cosa recita il regolamento del Pirellone: “Ai consiglieri cessati in corso di legislatura, a quelli non rieletti, o che non si ripresentino candidati, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, spetta una indennità di fine mandato nella misura dell’ultima indennità annuale di funzione lorda percepita per ogni legislatura; nel caso di frazione della medesima il conteggio è determinato proporzionalmente” .