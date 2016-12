Allora quali spese verranno tagliate?

Il governo sta ancora discutendo e mettendo a punto il progetto di revisione ma già sono stati identificati gli ambiti in cui la manovra colpirà. Istruzione, Difesa, Viminale e finanziamenti pubblici ai partiti. In particolare nel mirino le scuole, le amministrazioni pubbliche, l'esercito, razionalizzazione di Prefetture, Tribunali generali e Giudici di Pace, le forze di poilizia e la dismissione patrimoniale di alcuni immobili e un deciso taglio alle spese degli affitti per gli enti pubblici. Il tutto per scongiurare un ulteriore aumento della pressione fiscale a settembre, non ancora scongiurato. Quattro miliardi e duecento milioni di tagli agli sprechi. Ma i tagli alla scuola, no. Il Pd si oppone e difende strenuamente le risorse per l'Istruzione, un comparto già svuotato ampiamente dalla riforma Gelmini.

Chi darà una mano a Monti per i tagli?

Il governo Monti ha deciso di avvalersi di tre consulenti. Il Supercommissario tecnico Enrico Bondi, che si occuperà di 2,1 miliardi di spending review, senza pietà. La vecchia conoscenza Giuliano Amato che si prodigherà nell'arduo compito di riformare il finanziamento pubblico ai partiti. E Francesco Giavazzi, il consulente che si occuperà di fare un piano di aiuti per le imprese. Tutti a titolo non oneroso, anche se per Bondi il governo si oppone al trattamento gratuito e vorrebbe corrispondergli uno stipendio di circa 150mila euro o in alternativa un "rimborso spese". E poi ci sono i cittadini. L'esecutivo ha lanciato un'iniziativa per coinvolgere gli italiani nell'arduo compito di revisione degli sprechi. Dallla sezione "Invia i tuoi suggerimenti" gli elettori potranno indicare al governo dove e come colpire, segnalando gli sprechi di denaro pubblico più evidenti. E in un giorno sono state raccolte migliaia e migliaia di email. Una al secondo.



