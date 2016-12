- Dall'inizio dell'anno sono già cinquantacinque le donne uccise in Italia. Donne vittime di violenza, per lo più assssinate dai loro compagni, fratelli, mariti. Numeri che mettono i brividi e che vedono un'impennata di casi. Nel 2011 le vittime nel nostro Paese sono state ben 137, nel 2010 erano 127. E il 2012, visto l'andamento, potrebbe far registrare un ulteriore peggioramento.

Che cosa si intende con il termine "femminicidio"?

Il neologismo "femminicidio" indica la distruzione fisica, psicologica, economica e istituzionale della donna. "E’ ora di dire basta e chiamare le cose con il loro nome, di registrare, riconoscere e misurarsi con l’orrore di bambine, ragazze, donne uccise nell’indifferenza. Queste violenze sono crimini, omicidi, anzi femminicidi". Questa la petizione Mai più complici, pubblicata sul web da "Se non ora quando" che invita tutti a sottoscrivere il seguente appello: "E’ tempo che i media cambino il segno dei racconti e restituiscano tutti interi i volti, le parole e le storie di queste donne e soprattutto la responsabilità di chi le uccide perché incapace di accettare la loro libertà".

Cosa è stato organizzato per denunciare la violenza sulle donne?

Cinquantacinque cartelli con il nome e l'età delle donne uccise nel 2012 dagli uomini. Cinquantacinque cartelli più uno con la scritta: 'La prossima potrei essere io". Questa l'azione dimostrativa organizzata a Roma il 2 maggio da Tilt, rete di collettivi e singole persone di sinistra, impegnata anche sul tema della violenza di genere, in piazza Montecitorio. L'obiettivo del flash mob era duplice. Da un lato denunciare i continui omicidi nei confronti delle donne e dall'altro sollecitare un impegno diretto del mondo politico per fermare la spirale di violenza che miete una vittima ogni tre giorni.

Qual è stata l'ultima vittima in ordine di tempo?

I nomi, l’età, le città cambiano. Le storie purtroppo si ripetono: sono gli uomini più vicini alle donne a ucciderle. Archiviati dalle cronache come omicidi passionali, sono storie di raptus e di amori finiti in tragedia. L’ultima donna assassinata si chiamava Vanessa Scialfa. Siciliana, aveva solo 20 anni. E' stata strangolata e ritrovata sotto il ponte di una strada statale. Il suo omicida - il fidanzato Francesco Lo Presti, 34 anni - avrebbe agito sotto l'effetto della cocaina e per gelosia. A scatenare la violenza sarebbe stato un nome sbagliato, quello del suo ex, pronunciato dalla ragazza durante un momento di intimità.



