Perché gli Europei in Ucraina sono a rischio boicottaggio?

Il campionato europeo di calcio 2012 è giunto alla sua 14ª edizione che si disputerà in Polonia e Ucraina dall' 8 giugno al primo luglio 2012.

Perché si è parlato di boicottaggio?

Tutto è legato alla vicenda Tymoshenko. L’ex premier ucraina è in carcere dall’ottobre 2011 per una condanna a sette anni per abuso d'ufficio, da lei rigettata come sentenza politica. Rinchiusa in una colonia penale dell'Ucraina orientale, ha iniziato uno sciopero della fame per protesta contro i maltrattamenti che avrebbe subito in prigione.

Chi ha detto di voler partecipare al boicottaggio?

Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente della commissione Ue, Jose Manuel Barroso sono stati i primi ad annunciare che non andranno in Ucraina. Anche la Uefa non è sorda agli appelli ad intervenire e ha detto che, come 'extrema ratio', si potranno rinviare gli Europei in programma. Gli ultimi adaver annunciato una possibile defezione sono Austria e Belgio.

Come ha reagito l’Italia?

Sull'eventuale boicottaggio il più diretto è stato il ministro degli Affari Regionali, del Turismo e dello Sport, Piero Gnudi, che ha dichiarato: "Quando vengono violati i diritti soggettivi e i principi democratici, lo sport non può voltarsi dall'altra parte".

Se non si giocherà in Polonia o Ucraina l'Europeo verrà disputato in un altro paese?

É stato escluso che le partite programmate in Ucraina potranno giocarsi in Germania o in altri paesi limitrofi come era stato proposto.

Sarebbe la prima volta che una competizione sportiva viene boicottata?

No, è accaduto più volte soprattutto per quanto riguarda le Olimpiadi. Il caso più famoso è quello dell'edizione di Mosca nel 1980 inseribile nel contesto degli ultimi anni della Guerra Fredda. Nel 1979 era iniziata l'invasione sovietica dell'Afghanistan e gli Stati Uniti, in risposta a quella mossa politica, dichiararono l'intenzione di boicottare i Giochi chiedendo ai loro alleati occidentali di aderire. Il risultato fu che una sessantina di nazioni si rifiutarono di partecipare all'evento moscovita, compresi alcuni stati arabi. Quattro anni dopo alle Olimpiadi di Los Angeles l'Urss decise di fare altrettanto decretando la non iscrizione ai Giochi dei paesi aderenti al blocco sovietico.



