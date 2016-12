Jazz Meeting con Pierluigi Villani

foto Ufficio stampa 15:16 - Pierluigi Villani é un musicista che definire solo strumentista sarebbe limitativo, la batteria è la sua voce ma in realtà la sua anima si può definire musicale a tutto tondo, estendendosi alla composizione ed agli arrangiamenti; The Four il suo quartetto è solo uno dei progetti che lo vedono coinvolto. - Pierluigi Villani é un musicista che definire solo strumentista sarebbe limitativo, la batteria è la sua voce ma in realtà la sua anima si può definire musicale a tutto tondo, estendendosi alla composizione ed agli arrangiamenti; The Four il suo quartetto è solo uno dei progetti che lo vedono coinvolto.

“One” pubblicato dall’etichetta “Emarcy” vede Pier Luigi impegnato con Umberto Muselli al sax, Marco Contardi al piano e Gianluca Renzi al basso. A Pierluigi non soltanto batterista ma anche compositore, abbiamo chiesto qual è il compito del suo strumento in questo progetto. In The 4, spiega Pierluigi, è in un certo qual modo quello di mettersi al servizio della musica, ci sono due miei assolo, per il resto cerco di rispettare il mio ruolo di accompagnatore, anche se in una veste moderna. All'interno di "One" c'è una varietà di generi; un album quindi che non va classificato solo nel jazz. Avendo avuto in passato esperienze diverse anche in ambito classico, mi piace spaziare, dando vita a cose diverse tra loro. Non mi sento un purista né mi piace esserlo.



Come definiresti il vostro disco?

Abbiamo cercato di fare un lavoro eterogeneo; ad esempio i primi due brani sono riconducibili ad un genere jazzistico, mentre in "Irlanda" si coglie invece il sapore di questa terra, "Fine For the Other" ci ha dato l'opportunità di dare sfogo alla creatività, poi con il nostro personalissimo omaggio a Chick Corea “Thank You Chick" ci siamo rifatti al quartetto "classico", distribuendo tra i compenti del gruppo gli assolo, con lo scopo di allargare gli orizzonti.



Con la Emarcy si è ormai creato un rapporto particolare...

Come Pierluigi Villani Group avevo già fatto un disco con Emarcy con Gianluca Renzi, Marco Contardi e poi un sassofonista che mi piaceva moltissimo come Umberto Muselli, che ritengo un vero fuoriclasse dello strumento. Abbiamo difficoltà nel vederci con la stessa formazione perché Renzi vive stabilmente a New York. Il disco invece ci ha visti insieme nella stessa location, dove in un giorno e mezzo abbiamo creato tutto il lavoro.

