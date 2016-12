Jazz Meeting con Stefano Bollani

foto Ufficio stampa 11:54 - Lunedì 30 aprile la prima “Giornata Mondiale del Jazz”, indetta dall’Unesco. In occasione di questo avvenimento su Rai3 puntata speciale “Sostiene Bollani Special” con il pianista fiorentino che torna protagonista – dopo il successo dello scorso autunno – di “Sostiene Bollani”. - Lunedì 30 aprile la prima “Giornata Mondiale del Jazz”, indetta dall’Unesco. In occasione di questo avvenimento su Rai3 puntata speciale “Sostiene Bollani Special” con il pianista fiorentino che torna protagonista – dopo il successo dello scorso autunno – di “Sostiene Bollani”.

“Sostiene Bollani Special” sarà in diretta televisiva su Rai 3 lunedì 30 aprile alle 22.45.



Stefano, ospite questa settimana a “Jazz Meeting”, sostiene che questa puntata speciale sarà ancora di più incentrata sul Jazz, rispetto alle prime sei puntate di “Sostiene Bollani”.



"Nell’altra edizione, - osserva Stefano, - abbiamo "portato" cantanti come Daniele Silvestri, Fabio Concato o Elio sul terreno della musica improvvisata, mentre il 30 aprile faremo qualcosa di più attinente al jazz, in occasione di questa importante ricorrenza".



La “Giornata Mondiale” voluta dall’Unesco darà ancora più visibilità al Jazz.

Si, siamo quasi increduli del fatto che questa organizzazione che fa capo all’Onu, abbia voluto ed organizzato la “Giornata Mondiale del Jazz”. Per dare un respiro ancora più ampio alla nostra trasmissione, saranno con noi anche grandi ospiti internazionali, come il fisarmonicista francese Richard Galliano.



I musicisti che ti accompagnano sono al tuo fianco ormai da anni.

Al posto del trio danese ci saranno i Visionari che oltre a me sono composti da Mirko Guerrini al sax, Nico Gori al clarinetto, Stefano Senni al contrabbasso, e Cristiano Calcagnile alla batteria.



Una serata speciale quindi che segna il ritorno in tv di Stefano Bollani in un periodo che lo vede anche protagonista alla Scala con Riccardo Chailly e alla vigilia della nuova tournee con il Danish Trio, già protagonista della prima edizione di “Sostiene Bollani”

Giancarlo Bastianelli