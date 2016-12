Perché i partiti temono Beppe Grillo?

- Trema la politica quando si urla all’antipolitica. Tra gli scandali degli ex tesorieri Lusi della Margherita e Belsito della Lega, le spese stellari di partiti e parlamentari supportate da privilegi ‘incancellabili’, la crisi economica che come una scure si è abbattuta sull’Italia, e il pantano dei leader della maggioranza sui finanziamenti pubblici, non è difficile raccogliere proseliti a ‘caccia’ della Casta. Ecco perché il Movimento 5 stelle di Beppe Grillo cresce e fa paura. Nelle prossime elezioni del 6 maggio la carica dei grillini si è moltiplicata: sono 101 i candidati a sindaco.

Il Movimento 5 stelle ha i numeri per poter competere con i ‘veri’ partiti?

I sondaggi, gli ultimi, parlano chiaro: oscillerebbe tra il 5 e il 7,5 per cento dei voti, e cioè potrebbe essere il terzo partito italiano, dopo un Pdl poco sopra al 20 e un Pd intorno al 26. Ma non solo: c’è chi vede una crescita esponenziale dei consensi in vista delle elezioni politiche del 2013, come Renato Mannheimer, che colloca il Movimento di Grillo intorno al 10%.

Su cosa si fonda il Movimento? Ha un programma?

Nel Movimento 5 Stelle confluiscono temi di derivazione ecologista e antipartitocratica. Promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica tramite forme di democrazia digitale, il movimento utilizza la rete sia come mezzo informativo non censurato che come strumento di libertà. Dal punto di vista economico, abbraccia le teorie della decrescita sostenendo la creazione di posti di lavoro "verdi" e il rifiuto di progetti inquinanti e costosi. Il Movimento propone l'adozione su vasta scala di progetti di risparmio energetico, di eliminazione dei rifiuti urbani, di mobilità sostenibile, di telelavoro. Le 5 stelle rappresentano: acqua pubblica, trasporti, sviluppo,connettività e ambiente.