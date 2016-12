Perchè si dice che ora Ducati parla tedesco?

- I rumours sulla vendita di Ducati si rincorrevano già da un pò. Ma il 18 aprile la notizia è diventata ufficiale: Audi ha acquistato la Ducati Motor Holding per 860 milioni di euro e l'azienda di Borgo Panigale è passata ai tedeschi. Manca solo un passaggio formale, il via libera dei consigli di amministrazione del gruppo Volkswagen.

Ducati è sempre rimasta italiana dalla sua fondazione?

La storia del gruppo motociclistico è abbastanza complessa ed articolata. Ducati è rimasta italiana dal 1926, l'anno in cui l'ingegnere Antonio Cavalieri Ducati la fondò, fino al 1996, quando venne comprata dal Texas Pacific Group. Ma in questi 70 anni Ducati ha cambiato varie volte proprietario diventando una partecipata statale e finendo anche nel gruppo motociclistico Cagiva. Nel 2006 il pacchetto di maggioranza venne acquistato da Andrea Bonomi attraverso il fondo Investindustrial e Ducati tornò in mani italiane.

Quali sono le cifre dell'operazione?

Audi avrebbe acquistato, secondo le indiscrezioni, le quote di Investindustrial, Bs Investimenti e Hospitals of Ontario pension plan per una cifra pari a 860 milioni di euro, coprendo così anche l'esposizione finanziaria del gruppo che ammonterebbe a circa 200 milioni. Sembra che Ducati comunque rimarrà in Italia, a Borgo Panigale, non sembrano esserci avvisaglie di dislocazione della produzione all'estero. Sembra poi che il magnate tedesco Ferdinand Piëch, patron di Volkswagen, volesse mettere le mani su Ducati già sei anni fa, quando Texas Pacific Group decise di vendere la proprietà. Ma l'affare non andò in porto perchè Bonomi fece un'offerta più alta.

Quali sono state le reazioni all'affare?

Le reazioni sono state le più disparate possibili. In molti lamentano l'ennesima cessione di un grande marchio italiano ad un'azienda estera, com'è stato per Lamborghini, anch'essa di proprietà del gruppo Volkswagen dal 1998. In tanti sono soddisfatti dell'accordo e vedono l'investimento dei tedeschi in maniera positiva, nuovi capitali in Italia, magari nuovi posti di lavoro come successe con l'acquisizione di Lamborghini, la cui produzione è rimasta sempre nello storico stabilimento di Sant'Agata bolognese. I mercati finanziari hanno accolto positivamente la notizia della vendita di Ducati Motor Holding al gruppo tedesco.