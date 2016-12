foto Tgcom24 Correlati L'ultima puntata di Punto e a capo

- A casa, in ufficio, in auto, sul bus: Tgcom24 vi raggiunge ovunque o su qualsiasi piattaforma. Pc, tablet, smartphone, cellulari. Centinaia di notizie ogni giorno, migliaia a settimana. Il tempo però è tiranno: si dà un’occhiata al titolo, si leggiucchia un articolo, si guardano le fotogallery e i video con l’ansia che il collega di scrivania o il capo non ci etichettino come fannulloni. Insomma, con le news mordi e fuggi si rischia di fare indigestione.Punto e a capo vi aiuta a digerire l’informazione pesante. Spiegheremo in modo chiaro e sintetico le notizie di cui avete sentito più parlare negli ultimi sette giorni. Risponderemo alle domande che vi siete posti. Per fare il punto, e venirne a capo.