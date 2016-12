Monti e lo zio di Bonnani

Lo facciamo per i nostri figli, si sente ripetere. Loro, felicissimi, smetteranno di lavorare a 75 anni con una pensione da fame. Però così l'inps non fallisce. E potrà pagare la cassa integrazione agli operai italiani di Fiat, perché Marchionne le auto le costruirà in Serbia. Tranquilli, ora rilanciamo il credito... Infatti le banche prendono in Europa il denaro a costo quasi-zero e lo rivendono in Italia a quasi il 10 per cento di interessi. Liberalizziamo, liberalizziamo!! Soprattutto il prezzo della benzina. Anzi, scusate, prima ci mettiamo sopra 40 centesimi di accise. Insomma se in questi ultimi mesi qualcuno ha detto una cosa giusta, quello è Raffaele Bonanni, segretario della CISL: "Una manovra economica così la sapeva fare anche mio zio che non capisce niente di economia". Ma come è possibile che tutto quello che ha partorito il governo dei tecnici sia stato questo pasticcio di salassi e stangate? La spiegazione l’ha data inconsapevolmente il governatore di Bankitalia Visco: il governo Monti è un governo politico, altro che tecnico! In altre parole, ovvio e naturale che faccia scelte politiche. Solo che, provenendo quasi tutti i i ministri dalla grande finanza, dalle banche, dalle università di economia, è un esecutivo che pare pensare più ai ricchi che ai poveri. Monti come Robin Hood, ma alla rovescia, taglia ai poveri per dare ai ricchi (ma a quelli ricchiricchi, non ai riccastri!). Rincarano le bollette di gas e luce? E i Ricchiricchi presidenti di ENI e ENEL si aumentano lo stipendio da 6 zeri. IMU alle stelle? Sì, ma le Fondazioni Bancarie si tranquillizzino: loro non la pagheranno. Tralasciamo le decine e decine agende di pelle in dotazione di ciascun parlamentare (spacciate per innocenti gadget) da elargire nei collegi elettorali come prestigiosi status symbol. E tralasciamo anche i rimborsi elettorali , dei quali l’ultima tranche è reclamata ormai senza pudore praticamente da tutti i partiti della prima repubblica. Ma quello che preoccupa maggiormente è che tutto cio’ sia solo l’inizio!! "Il compito di ristabilire un’Italia in grado di crescere – sostiene l’ineffabile Monti - è appena cominciato". Porca miseria, e cosa ci puo’ aspettare ancora? Dopo una politica di tasse, la speranza, e l’auspicio, è che il governo prenda in considerazione una rigorosa politica di tagli. Ma soprattutto che la smetta con il terrorismo degli annunci. Perchè dalla crisi non siamo fuori, né forse lo saremo nemmeno il prossimo anno. Perché il tesoretto per abbassare le tasse, una volta c’e’ poi sparisce e poi ritorna. Perché serve rilanciare le grandi opere snellendo le procedure (sì, come alla Maddalena: tutti sotto inchiesta per la costruzione della sede – poi inutilizzata- del G8). Perché largo agli incentivi delle rinnovabile, anzi no, anzi sì.

Perché se per crescere dobbiamo fare altre scelte come farebbe lo zio di Bonanni…