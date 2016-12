Il servizio di social networking Klout ha stilato una lista delle 1000 persone più influenti sui social network. I paesi coinvolti sono quelli del G20 che oltre all'Unione Europea comprende Stati Uniti, Argentina, Australia, Brasile, Canada, India, Sudafrica, Giappone, Arabia Saudita e Cina.

Chi sono gli italiani più influenti su Twitter?

Sono i giornalisti Beppe Severgnini e Gianni Riotta, politici come Giuliano Pisapia, Giuseppe Civati, Andrea Sarubbi, scrittori come Roberto Saviano, un ex comico ora blogger impegnato in politica come Beppe Grillo. Nella lista del nostro Paese sono menzionati, in ordine alfabetico, anche Arianna Ciccone, fondatrice del festival del giornalismo di Perugia; Luca Sofri, giornalista e inventore del Post; Sandro Ruotolo, descritto come uno dei principali giornalisti investigativi in Italia. Per Andrea Sarubbi del Pd, Klout menziona "i suoi tweet live dalla Camera dei Deputati"; Giuseppe Civati è definito come uno dei principali leader dei giovani del Pd e autore del blog 'ciwati' attivo dal 2004.

Perché non ci sono economisti e esperti di finanza nella top list?

La top ten dei personaggi chiave in Italia è occupata esclusivamente da giornalisti e politici. Segno che i leader economici non hanno ancora dimestichezza con i social network.

Il twittatore più influente è quello che ha più follower?

Non necessariamente. La piattaforma Klout prende in esame il numero di follower, tweet e retweet. In particolare stima l'influenza degli utenti attraverso il Klout score (da 0 a 100) ottenuto dal grado di interazione nei profili utente di siti come Twitter, Facebook e Linkedin. Questa influenza è ottenuta a partire dall'ampiezza del network dell'utente, il contenuto che viene generato, e il livello di feedback ottenuto.

Chi sono le star dei cinguettii all’estero?

Negli Stati Uniti al top c'é il giornalista Bret Baier seguito dal sindaco di New York Mike Bloomberg. Tra i primi dieci compaiono anche Bill Gates, Barack Obama e Mitt Romney. Negli Usa, lo studio ha evidenziato che i personaggi più influenti, in 90 giorni di attività presa in esame, hanno ricevuto 96.100 retweet, 146.700 menzioni e hanno una media di 2.345.000 follower.