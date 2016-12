Lo strano fascino del mago Otelma

foto Ufficio stampa Correlati Il volo sbilenco di Volo su Chomsky

- Ci odieremo per questo. Ma siamo costretti ad ammettere che il Mago Otelma -un mix formidabile fra Wanda Osiris, Cristiano Malgioglio e un sacerdote cartaginese- esercita da/ verso la tv fascinazioni che mai avremmo detto. Per dire. L’altro giorno, avvolto in un sudario catarifrangente si è materializzato a Miseria e nobiltà (da lunedì a venerdì, ore 13 su RTL 102.5, canale 750 Sky e 36 del digitale terrestre) per sponsorizzare il suo ultimo libro nel quale ci fornisce la sorprendente rivelazione che «dopo anni di studi noi abbiamo concluso che la profezia Maya non si realizzerà e a dicembre 2012 non ci sarà la fine del mondo».