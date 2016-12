A "Popular" Saba Anglana

foto Dal Web 12:22 - E' in programma a Roma Mercoledì 18 Aprile - ore 21,00 - Teatro Santa Chiara Piazza di Santa Chiara, il concerto di Saba Anglana, cantautrice italo-etiope nata in Somalia, per la presentazione in prima nazionale del suo nuovo disco"Life Changanyisha", dedicato ad Amref. L'Africa dell'Est è il nodo vitale di diverse culture e migrazioni interne in cui Saba, nostra ospite questa settimana a "Popular", è nata. - E' in programma a Roma Mercoledì 18 Aprile - ore 21,00 - Teatro Santa Chiara Piazza di Santa Chiara, il concerto di Saba Anglana, cantautrice italo-etiope nata in Somalia, per la presentazione in prima nazionale del suo nuovo disco"Life Changanyisha", dedicato ad Amref. L'Africa dell'Est è il nodo vitale di diverse culture e migrazioni interne in cui Saba, nostra ospite questa settimana a "Popular", è nata.

"Sì - ci dice infatti Saba -, io sono nata nell'Africa dell'est e miei brani sono storie che affondano le loro radici in quei luoghi; hanno l'ambizione di essere un ponte tra culture diverse; dal momento che sensazioni come la sofferenza, il viaggio per abbandonare la terra che si ama e più in generale le difficoltà della vita, sono cose che riguardano ciascuno di noi".



Come trovi oggi l'Africa dal punto di vista musicale e quindi anche culturale?

Sicuramente è un continente che non ama essere circoscritto in limiti precisi, come testimoniano le tantissime matrici musicali, l'Africa non è il continente che tutti credono, inchiodato ai suoi bisogni, ma è dinamico ed in continua trasformazione. Noi quando suoniamo o cantiamo guardiamo alla tradizione solo come un punto di partenza.



In questi anni cosa ha rappresentato per te essere anche un attrice ed un "volto" televisivo oltre che una cantante?

Spesso in Italia tutto quello che si produce deve essere incasellato in categorie definite: un attore è un attore un cantante è un cantante; un artista viene preso in considerazione solo per il genere che lo porta al successo. Da un altro punto di vista essere un'attrice mi permette di essere eclettica, mi avvantaggia come artista e performer, perché nel concerto posso attingere al mie esperienze presenti e passate: la musica si coniuga con altre forme espressive.



Com'è stato il rapporto con il pubblico dei concerti?

Senza dubbio molto incoraggiante in quattro anni e tre dischi, ho visto il pubblico che aumenta, che è coinvolto e diventa, se vogliamo, una sorta di "compagno di viaggio". Dopo i tre concerti a Nairobi per la presentazione internazionale del disco, il 18 inaugureremo il tour di presentazione di "Life Changanyisha" nel cuore di Roma e del romanità dove pulsa anche il mio cuore, in parte africano.

Giancarlo Bastianelli