"Se le idee non valgono una lira"

- Quello che colpisce nel dibattito di questi giorni è soprattutto la litania sui rischi dell’antipolitica. Dice Bersani: è un vento cattivo che rischia di spazzarci via tutti. Il fiume di denaro che arriva dal finanziamento pubblico e dai rimborsi elettorali (e usato troppo spesso in modo improprio) viene giustificato dagli alti costi della politica.

Però a mettersi in gioco per "guadagnarlo", quel denaro, non passa per la testa a nessuno. Fare politica significa mettersi al servizio dei cittadini con idee e progetti che servano alla collettività. Buone idee e buoni progetti. Logica vorrebbe che , per realizzarli, si chiedano soldi e voti ai cittadini. E' quello che succede nella culla della democrazia, gli Stati Uniti d'America. Nessuno si scandalizza di questo scambio che – tra l’altro - garantisce l'alternanza quasi perfetta che tutti invocano. Il punto è proprio qui. Che idee, quali progetti vengono proposti dai partiti? E, di conseguenza, quanti italiani sono disposti a spender soldi per vederli realizzati? La risposta è semplice: nessuno. La riprova è semplicissima. Per garantire il finanziamento pubblico, qualcuno ha avanzato la proposta di utilizzare la denuncia dei redditi: all’atto della compilazione ognuno scrive nell’apposita casella a quale partito vuol devolvere il 5 per mille. Più semplice di così…

Idee buone e buoni progetti vengono adeguatamente pagati. Ma quell'idea ha fatto pochissima strada. Il perché è disarmante: gli stessi che l'hanno ipotizzata – i partiti - l’hanno anche, immediatamente accantonata. Nessuno – hanno convenuto - sarebbe oggi disposto a versare volontariamente una sola lira per finanziare la politica, le sue idee, i suoi progetti. Ergo i soldi continuiamo a farceli dare per legge. Molto più comodo, pratico e sicuro.

Perché se i partiti rispondono del loro operato in occasione delle elezioni, quando ogni cittadino li giudica nel segreto dell'urna, al contrario "finanziariamente" non rispondono a nessuno. In altre parole le loro idee non valgono una lira.

Probabilmente il vento dell’antipolitica ha origine proprio da qui, dalla convinzione dei partiti che “buone idee e buoni progetti” siano le riforme istituzionali, in primis quella elettorale. Oppure la riforma delle pensioni o, ancora, il finanziamento degli enti locali con tasse sempre piu’ esose come l’Imu, che non avra’ alcun ritorno per i cittadini visto che servirà solo per pagare le spese correnti, che lo scorso anno non avevano avuto bisogno di alcun balzello.

Evidentemente non è questo quello che chiede la gente. Magari sogna un posto di lavoro ben retribuito che consenta loro di andare in pensione a sessant'anni per godersi serenamente la vita, tranquilli che un analogo futuro aspetti i loro figli. Esagerati? Certamente. Ma altrettanto esagerata è "la buona idea" opposta apparecchiata dai partiti: un incerto posto di lavoro mal retribuito che li conduca ad un’amara pensione verso i settant’anni, angosciati dalle drammatiche analoghe prospettive dei figli. Soffia il vento dell’antipolitica? Chissa’ di chi è la colpa…