Perché la Lega è al centro della bufera?

foto LaPresse Correlati Lega nella bufera: il dossier di Tgcom24

12:01

- Il 3 aprile, in un’operazione in coordinamento fra le procure di Napoli, Milano e Reggio Calabria, è stata perquisita la sede della Lega Nord in via Bellerio a Milano per accertare eventuali illeciti commessi nella gestione dei fondi del partito. Francesco Belsito, l’ex tesoriere della Lega, è accusato di aver sottratto soldi alle casse leghiste per finanziare viaggi, alberghi e cene dei figli di Umberto Bossi. Belsito è indagato per appropriazione indebita e truffa allo Stato oltre che per il riciclaggio su cui sta indagando la procura di Napoli. Un altro ramo dell’inchiesta, invece, riguarda gli investimenti in Tanzania. Attualmente sul caso stanno procedendo anche le procure di Reggio Calabria, Genova, Bologna e Reggio Emilia. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero addirittura 18 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni l’ex tesoriere avrebbe prelevato oltre 200mila euro per le spese personali dei figli del Senatur mentre 200/300mila euro sarebbero finiti nelle casse del Sinpa, il sindacato padano fondato da Rosi Mauro.