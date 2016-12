Vittorio Pagano: "Faccio Pop senza vergogna"

Non ricordo un giorno della mia vita senza musica, ricordo mio padre che cantava delle canzoni orrende inventate da lui in macchina mentre mi portava a scuola, mia madre che canticchiava in tonalità non troppo adatte a lei mentre cucinava, mia sorella che suonava la chitarra nella sua stanza e io che speravo di fare lo stesso, e mio fratello che si tappava le orecchie mentre io cantavo e ascoltavo "Le ragazze" dei Neri Per Caso dalla musicassetta di Sanremo. Un quadro da famiglia di pazzi, ma in cui la musica in un modo o nell'altro ha sempre trovato il suo spazio. Poi a 16 anni ho iniziato a studiare canto con Gabriella Scalise, a 21 con Ilaria Patassini e continuo anche adesso con Bruno Corazza.Quando ho inziato ero al liceo, ammetto che già a 16 anni ascoltavo un pò di tutto, dai Backstreet Boys ai 99posse. Quello che ho sempre cercato era la melodia, poi il genere non era importante (anche se è innegabile una dose massiccia di pop). Ad oggi i due artisti di riferimento per me (anche se poi mi rendo conto che c'entrano poco con la musica che faccio) sono i Subsonica e Jack Johnson.Canto da sempre anche se fino al 2005 lo facevo "di nascosto". Quell'anno mio fratello compieva 18 anni, e quando gli ho chiesto: "Che regalo vuoi?" mi ha risposto: "Voglio che suoni alla mia festa". Sono entrato nel panico, ma alla fine l'amore è più forte della paura, ho messo su una band provvisoria e ho fatto la mia prima serata di cover. Da lì insieme a Tommaso Sansonetti, Massimiliano Forlani, e Pietro Casadei abbiamo formato i Maledettamente Tardi, un progetto di inediti in italiano con influenze di pop rock e funk. Ci siamo sciolti nel 2008 e dalle ceneri dei Maledettamente Tardi con Massimiliano Forlani, il chitarrista, ho dato vita al mio progetto di inediti.Ho scritto questo brano con Valerio Fanciano, voce e chitarra dei fiorentini Street Clerks. Ci siamo conosciuti su Myspace, poi sono andato a Firenze di persona e da lì abbiamo iniziato alcune collaborazioni. Dopo aver scritto "Ogni piccolo perchè" un giorno Valerio mi ha chiamato, su Canale 5 passava un messaggio in cui si chiedeva di inviare canzoni per partecipare a un concorso da cui sarebbe stata selezionato un brano per la terza serie de "I Cesaroni". Abbiamo partecipato e a qualche mese dall'iscrizione è stato sempre Valerio a chiamarmi per farmi sapere che avevamo vinto.E' stato uno dei giorni più belli della mia vita, Gianmarco Dottori ha vinto un concorso indetto sul web per l'apertura di una delle due date romane del tour di Ligabue. Quando Gianmarco ha saputo della vittoria mi ha chiamato e mi ha detto: "Vieni a farmi da corista per l'apertura del concerto di Liga?" Non mi sembrava vero. Ho ancora negli occhi e nelle orecchie quel giorno, dal backstage si sentono le voci delle migliaia di persone che aspettano il concerto di Ligabue, saliamo sul palco, e il pubblico è caldo, affettuoso, accogliente. E' lì incuriosito e vuole ascoltarci (cosa che sinceramente non mi sarei mai aspettato, in Italia nessuno dà importanza a un gruppo spalla). Il coinvolgimento è stato tanto, tutti saltavano con noi, e alla fine canticchiavano il ritornello della canzone scritta da Dottori insieme a me e Luca Bellanova "E sorrido sorrido davvero se Valerio Scanu vince Sanremo".Ad ogni concerto ribadisco che Faccio Pop è il manifesto autoironico della musica che faccio. Fare Pop a livello underground sembra essere una vergogna, molti musicisti sono convinti che fare musica Pop con motivetti "banali e commerciali" non venga dal desiderio di scrivere ma da quello di vendere. Per me non è così, sono convinto che la musica che ascoltiamo influenza il nostro modo di scrivere, dopo aver ascoltato Pop per una vita non potevo che scrivere Pop. Nella canzone non faccio che ribadire che mi diverte fare questo tipo di musica e ammetto senza vergogna che "fischietto le canzoni di Tiziano". Ho anche autoprodotto un video per questa canzone con la regia di Valerio Esposito, la fotografia di Francesco Ciccone la scenografia di Andrea Castorina e i costumi di Roberto Conforti.Il Bar di Antonella invece è un brano commissionato, mi spiego meglio, ero al bar vicino all'università all'incrocio con via Boncompagni a Roma. La pausa caffè era un pò anche il mio confessionale con Antonella, una barista con cui avevo preso confidenza. Parlando un giorno mi dice con accento romano "Vittò sai che dovresti fare? Una canzone che parla del lavoro nostro, non l'ha mai scritta nessuno". Ho lavorato anche come barista quando vivevo a Londra, e mi sono ricordato la curiosità nell'osservare i clienti, cercare di caprirli, scoprire le loro storie e tornare a casa con la parannanza piena dello stress e dei sogni di chi era passato a prendersi un caffè.Due anni fa mi sono autoprodotto (dove nel mio vocabolario: "auto" vuol dire con l'aiuto di mamma e papà e qualche spicciolo mio) "Faccio Pop", un disco composto da 11 brani scritti da me con gli arrangiamenti curati da Luca Bellanova. Al momento proseguo con la mia attività live principalmente nel Lazio, sto scrivendo nuovi brani per un nuovo disco e collaboro come autore ad alcuni progetti inediti, sostenuto ed incitato da Kikka Ricchio. Per il resto incrocio le dita, affinchè l'Italia diventi un paese curioso di ascoltare e di scoprire la musica nei club, nei locali andando oltre le 5 canzoni del mese che passa la radio.