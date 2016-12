Perché si parla tanto di finanziamento pubblico ai partiti?

- Ciclicamente si torna a parlare di finanziamenti pubblici ai partiti. Dal 1974 l'argomento ricorre ogni qualvolta viene a galla qualche scandalo politico. Dopo l'""Affaire Caltagirone", che fece scoppiare la prima polemica, e Tangentopoli, adesso se ne parla per via delle nuove indagini sui tesorieri Lusi, (Margherita) e Belsito (Lega), colpevoli di aver truccato i bilanci dei loro partiti e di aver speso i soldi dei contribuenti illegittimamente. In quasi quarant'anni si è dibattuto spesso dell'argomento e con un referendum abrogativo i finanziamenti sono stati aboliti nel 1993. Ma sono magicamente stati reintrodotti nel 1994 con un'apposita legge.

Come funziona il finanziamento pubblico ai partiti?

Secondo quanto dispone la legge 156/2002 "Disposizioni in materia di rimborsi elettorali" ogni partito che raggiunga il quorum dell'1% di voti alle elezioni (precedentemente era fissato al 3%) ha diritto ad ottenere un rimborso elettorale pari ad un euro per ogni voto ricevuto (Fino al 2002 erano 800 lire). La legge 51/2006 modifica ulteriormente il meccanismo e il rimborso quindi viene percepito in rate annuali per tutti i cinque anni di legislatura, anche in caso questa dovesse cessare anzitempo. Ovviamente questa nuova "piccola" modifica porta ad un aumento esponenziale delle cifre di rimborso, soprattutto nel quinquennio 2006/2011 che vede alternarsi due diverse legislature a breve distanza. I partiti, poi, percepiscono quattro rimborsi per Camera, Senato, Regioni e Parlamento europeo. Nel 1997 fu anche introdotta la possibilità di donare il 4 per mille ai partiti, ma la percentuale di adesione a questa contribuzione volontaria è molto bassa. L'82% dei fondi dei partiti arriva dai soldi pubblici, ma essi godono anche di finanziamenti privati, circa il 16,5% ( che rimangono donazioni anonime se non superano i 50 mila euro), e incassano il restante 1,5% da altri canali (eventi, attività pubbliche). Nel periodo 1994/2008 i partiti hanno speso circa 570 milioni di euro ma hanno ricevuto 2,25 miliardi di euro di rimborso.

Perchè non è stato abolito con un referendum?

In realtà i rimborsi elettorali vennero aboliti già nel 1993, ma il quadro è complicato ed è necessario fare un piccolo excursus storico per comprendere la situazione. Nel 1974 venne approvata la legge Piccoli, che introdusse il finanziamento pubblico ai partiti. Questa legge fu proposta per via degli scandali Trabucchi( 1965) e dei petroli (1973), in quanto si pensava che se i partiti fossero stati finanziati dai cittadini avrebbero avuto meno occasione per intascare mazzette e tangenti e non avrebbero avuto bisogno di collusioni con i poteri forti per poter sopravvivere. Ci furono però nuovi scandali (Lockheed e Sindona), che contraddissero il buon intento della legge. Il primo referendum abrogativo venne promosso nel 1978 dai Radicali, ma nonostante raggiunse il quorum di votanti il popolo italiano votò contro l'abolizione dei finanziamenti. Nel 1981 la legge Piccoli fu modificata: venne raddopiata l'entità dei rimborsi e venne introdotta una norma sulla pubblicazione dei rendiconti dei partiti un pò troppo poco trasparente. Rendiconti, e non i bilanci, e soprattutto non soggetti a controlli. I finanziamenti pubblici ai partiti sono poi stati aboliti nel 1993 con un referendum abrogativo promosso dai Radicali italiani. Il 90,3% dei cittadini voto a favore dell'abrogazione della legge del 1981, complice anche il clima di sfiducia verso la politica dovuto ai recenti scandali di Tangentopoli. Nel 1994, però, venne modificata una legge già esistente, la 515/1993 che reintrodusse i finanziamenti, chiamati ora "contributi per le spese elettorali".

Cosa ne pensa l'Unione europea di questo meccanismo?

Il comitato Greco (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa ha bocciato senza appello il modello italiano di finanziamento ai partiti. Troppo poco trasparente, nessun controllo e troppi troppi soldi erogati rispetto alle effettive spese sostenute. Ovviamente il problema più grande dell'Italia è la corruzione che dilaga e che complica la situazione. L'Europa chiede che vengano vietate le donazioni anonime e che venga necessariamente ratificata dall'Italia la 'Criminal Law Convention on Corruption' e i protocolli addizionali e che vengano incorporati alle leggi nazionali.

C'è una proposta di legge per riformarlo?

La maggioranza ha trovato una larga intesa e ha proposto una legge che andrebbe a riformare il finanziamento pubblico ai partiti. Almeno così sembrava stando a sentire i proclami dei politici. In realtà poco cambia. Nessun taglio alla cifra totale, i partiti continueranno a percepire le stesse somme. I bilanci dei partiti saranno sì pubblici e soggetti a controlli ma verrà creata una nuova authority ad hoc (come se non ci fossero già abbastanza spese per i contribuenti). I fondi dei partiti potranno essere investiti solamente in titoli di stato italiani. Se verranno riscontrate irregolarità i colpevoli verranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie pari a tre volta la cifra dell'"irregolarità" commessa. Le donazioni ai partiti politici superiori a 5.000 euro dovranno essere rese pubbliche e ci sarà un obbligo di controllo per tutte le donazioni che superino i 50.000 euro.