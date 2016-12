Perché Santorum si è ritirato dalle primarie?

Come ha motivato la decisione di sospendere la sua campagna?

Nel suo discorso tenutosi a Gettysburg in Pennsylvania il cattolico ultraconservatore ha sottolineato di aver attraversato con la sua famiglia “un weekend difficile”, riferendosi al ricovero di Bella, la sua figlia minore. E’ malata e la sua situazione “ci ha fatto riflettere”, ha detto Santorum che durante la conferenza stampa era circondato dai suoi familiari.



Come ha reagito Romney?

L’ex governatore del Massachusets, ormai sicuro sfidante di Obama per la Casa Bianca, si trovava per la sua campagna elettorale nel Delaware e ha commentato la rinuncia di Santorum (il più giovane candidato della competizione, ha infatti 53 anni) come una notizia inaspettata. Ha aggiunto che il suo rivale ha rappresentato una voce importante in questi mesi e anche per questo continuerà ad avere un ruolo significativo nel Partito Repubblicano.

