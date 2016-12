Perché Ikea fa bene all’Italia?

Ma non costa di meno investire in Asia?

Sì ma spesso manca la qualità. Lars Petersson, amministratore delegato di Ikea in Italia ha detto di preferire regioni come il Piemonte ai paesi asiatici per la competenza, l’impegno e la capacità di produrre articoli caratterizzati da una qualità migliore e a prezzi più bassi. In Asia il prezzo è l’unica leva competitiva ma non va di pari passo con la qualità. Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, ben il 63% degli acquisti di Ikea in tutto il mondo proviene da fornitori europei. Chissà che non sia un segnale della riscossa del Vecchio continente sulle tigri asiatiche.

Gli investimenti di Ikea porteranno nuovi posti di lavoro in Italia?

La ricaduta occupazionale è stimabile attorno ai 2.500 posti di lavoro. Se a questi si sommano i 6.600 dipendenti della rete commerciale e logistica di Ikea unite all’indotto generato dai punti vendita, si tratterà di circa 11 mila nuovi posti di lavoro.

Quanto è legata Ikea all’Italia?

Ikea compra in Italia più di quanto vende nei suoi negozi sparsi nella penisola. L'8% degli acquisti mondiali del colosso svedese viene fatto nel Belpaese, una quota inferiore solo a quella di Cina (22%) e Polonia (16%). La percentuale italiana sale al 34% se si considerano solo le cucine: una cucina su tre venduta da Ikea in tutto il mondo è made in Italy.

Qual è stato il primo negozio Ikea aperto in Italia?

Il primo store è stato quello di Cinisello Balsamo nel 1989. Negli ultimi anni è stato effettuato l’ampliamento di Carugate, lo storico magazzino vicino Milano costato 40 milioni di euro, ed è stato aperto il negozio di Catania (il primo in Sicilia) con un investimento di circa 70 milioni. Nel 2012 è prevista l’apertura del negozio abruzzese di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Saliranno così a venti i punti vendita in Italia, visitati nel 2011 da 46 milioni di clienti.

Quali sono le regioni italiane che comprano più spesso da Ikea?

Si tratta del Veneto da cui proviene il 38% del acquisti, del Friuli che segue con il 30% e dalla Lombardia a ruota con il 26%.

Cosa vuol dire Ikea?

La parola IKEA è un acronimo. La prima parte IK deriva da Ingvar Kamprad, il nome del fondatore dell'azienda, uno dei 15 uomini più ricchi del mondo secondo Forbes. La E viene da Elmtaryd, l'antico nome di Älmtaryd, il villaggio dove Kamprad è nato. La lettera finale A sta per Agunnaryd, la località dove è cresciuto.