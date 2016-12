Perché si dice che la maledizione del Titanic continua?

- Questa crociera non s'ha da fare... La maledizione del Titanic sembra non finire. Anche i più scettici dovranno ammettere che le coincidenze non mancano. A cent'anni dalla tragedia del Titanic, la nave da crociera Balmoral, salpata da Southampton per ripercorrerne - incidente escluso - le orme, ha dovuto fare marcia indietro.

Perché è saltato il viaggio commemorativo?

Niente iceberg questa volta. Ciò che ha fatto saltare il viaggio commemorativo della Balmoral è stato il malore di uno dei 1.309 passeggeri a bordo. Il comandante è stato così costretto a fare marcia indietro verso l'Irlanda fino a quando la nave non è stata sufficientemente vicina alla costa per consentire ad un elicottero di portare in ospedale il passeggero ammalato. Nelle ultime ore la nave, su cui si trovavano anche alcuni dei parenti delle vittime del disastro del secolo scorso, aveva inoltre accumulato gravi ritardi per il mare molto mosso.

Cosa prevedeva il programma della "crociera ricordo"?

La crociera prevedeva che lo stesso numero di passeggeri che erano a bordo del Titanic avrebbe dovuto attraversare l'oceano sulla MS Balmoral seguendo la stessa rotta del translatantico affondato. Gli organizzatori dell'evento si erano impegnati a ricreare le stesse condizioni del viaggio del Titanic, compresa l'atmosfera di viaggiare su un transatlantico della White Star Line, con menù originali e musica dal vivo dell'epoca. I posti sulla Balmoral erano stati prenotati da gente proveniente da 28 differenti paesi e i prezzi variavano tra i 3.390 e i 7.261 euro a persona.

Perché si dice che tre parole avrebbero potuto evitare la strage del Titanic?

In occasione del centesimo anniversario del naufragio del transatlantico, costato la vita ad oltre 1.500 persone, le tre parole che avrebbero potuto evitare la strage - "Have Struck Iceberg" (Abbiamo colpito un iceberg) - saranno messe in mostra al Graveyard of the Atlantic Museum di Hatteras. Il messaggio inviato dal Titanic fu ricevuto ed ignorato da una stazione meteo della Carolina del nord. In postazione quel 14 aprile del 1912 c'era Richard Dailey. L'uomo tentò di allertare i suoi superiori, ma gli fu detto di "cestinare" le righe e di andare a casa per la notte. L'impiegato, invece, annotò il messaggio nel suo registro e così la frase è rimasta "sepolta" per decenni, fino a quando alcuni impiegati l'hanno scoperta per caso nel 2005 durante un restauro della stazione meteo. In passato, infatti, i vecchi registri venivano solitamente infilati nei muri per fare da isolanti. Dopo anni di restauro il prezioso documento sarà ora presentato al pubblico.