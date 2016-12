A "Jazz Meeting" Bebo Ferra

foto Dal Web 11:13 - Domenica 15 aprile al Blue Note di Milano il concerto del trio Bebo Ferra che oltre al chitarrista comprende Gianluca Di Ienno all'organo Hammond e Maxx Furian alla batteria. Nel concerto la presentazione di "Specs People" un nuovo progetto pubblicato dalla Tuk Music, etichetta fondata da Paolo Fresu, che nel 2011 ha ricevuto un riconoscimento speciale al Premio Italiano Musica Indipendente del MEI. - Domenica 15 aprile aldi Milano il concerto del trioche oltre al chitarrista comprende Gianluca Di Ienno all'organo Hammond e Maxx Furian alla batteria. Nel concerto la presentazione di "" un nuovo progetto pubblicato dalla Tuk Music, etichetta fondata da Paolo Fresu, che nel 2011 ha ricevuto un riconoscimento speciale al Premio Italiano Musica Indipendente del MEI.

Ferra questa volta si presenta al pubblico in veste "elettrica" dopo essersi cimentato, per lunghi anni, con lo strumento acustico. Bebo Ferra è considerato ormai da tempo uno dei più rappresentativi chitarristi italiani, come dimostrano le più recenti collaborazioni che lo vedono impegnato con Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli e molti altri.



Per Bebo nonostante i tanti anni di carriera è sempre un’emozione esibirsi al "Blue Note"... "La dimensione live - dice Ferra -, è la vera vita dei musicisti; i dischi hanno certamente la loro importanza ma anche il palco ti dà la carica, in particolare quello del Blue Note, che è uno dei più prestigiosi in Italia".



Parlaci di "Specs People" il disco che con Gianluca e Maxx presenterete al Blue Note.

È un disco totalmente diverso dai precedenti, sono anche io curioso di vedere come la gente recepirà questa nuova avventura. "Specs People" rappresenta un cambio di direzione che mi auguro sia apprezzato dal pubblico al Blue Note e nelle altre date. Fa tesoro dei miei ascolti da ragazzo del Progressive, genere rock che ebbe grande successo negli anni 70, una musica che si collocava tra il rock, il jazz ed influenze etniche, ma che sfugge ad un'etichetta precisa.



In quel periodo vi furono anche musicisti che sono diventati un punti di riferimento per molti.

Sì e questo anche grazie alla presenza di band come i King Crimson o gli Yes; ho pensato di fare un Progetto dedicato al quel periodo che è stato ricco di spunti. C'erano chitarristi come Robert Fripp dei King Crimson e Steve Howe degli Yes, che furono anche de grandi sperimentatori.



Porterete al pubblico "Specs People" anche in altre città?

Saremo il 27 aprile alla cantina Bentivoglio di Bologna dove sarà presente Paolo Fresu fondatore dell'etichetta Tuk Music, poi suoneremo a Torino, per il "Fringe Festival" dove ci esibiremo con diversi ospiti internazionali.