Banche esentate dall'Imu, ma la stampa tace...

Toh, che strano: le banche vengono salvate dall'Imu (al contrario dei vecchietti dell'ospizio che la devono pagare fino all'ultimo centesimo) e le grande stampa non s'indigna nemmeno un po'. I lettori di Tgcom24 (e i telespettatori del canale all news) conoscono il fatto: lo stiamo rilanciando da ieri pomeriggio. E' un fatto che c'indigna. In Senato, infatti, è stato bocciato senza pietà l'emendamento che tendeva a salvare dalla tassa sulla casa gli anziani ospiti delle case di riposo. E invece è stato approvato (con il parere favorevole) del governo quello che esenta dal pagamento le ricche fondazioni bancarie. Vi pare una notizia? A noi sì. Vi pare un fatto su cui accendere almeno un po' di polemica? A noi sì. Vi pare un argomento su cui far esercitare qualche editorialista? A noi sì. Alla grande stampa invece no. Non ci credete?

Provate a cercare su quotidiani come il Corriere o Repubblica questa informazione. Faticherete a trovarla. Eppure erano gli stessi quotidiani che scatenarono il putiferio sull’Imu alla Chiesa, no? E se è giusto che la Chiesa paghi l’Imu, non è altrettanto giusto che la paghino le fondazioni bancarie? C’è forse un motivo al mondo per cui è lecito esentarle? E c’è forse un motivo al mondo per cui chi s’indignava per la Chiesa ora non s’indigni con le banche? Non sarà mica perché le banche sono le proprietarie dei suddetti giornaloni? Non ci vogliamo credere: ogni giorno da quelle colonne ci vengono propinate lezioni di autonomia e di indipendenza, possibile sacrificare tutto per aiutare le banche padrone a diventare ancor più ricche (ai danni dei vecchietti dell’ospizio)?

Mario Giordano