A "Jazz Meeting" il duo Trovesi-Coscia

foto Dal Web 14:05 - "Frère Jacques - Round about Offenbach" è il nuovo album dell'eclettico duo formato da Gianluigi Trovesi al clarinetto e Gianni Coscia alla fisarmonica. Dopo il progetto dedicato a Fiorenzo Carpi "In Cerca di Cibo" quello su Kurt Weill "Round About Weill" è ora un altro grande compositore a finire sotto la lente dei due musicisti italiani.

Il compositore francese di origine tedesca ha scritto pagine musicali bellissime ed ancora estremamente attuali.



Gianni Coscia ci parla dell'approccio che lui e Trovesi hanno avuto con la musica di Offenbach. "Ci siamo avvicinati a un autore che non conoscevamo in maniera approfondita - dice Coscia -, e abbiamo utilizzato lo stesso metodo adottato per il progetto su Weil: partendo dall'ascolto dei brani, siamo poi passati alla lettura e all'interpretazione, facendo diventare le musiche del compositore un po’ nostre. Noi siamo lentissimi, la gestazione è durata almeno sei mesi, abbiamo impiegato poi due anni nel mettere sul campo le varie registrazioni. Quando presentammo il disco Milano per la prima volta c'era solo un'idea del progetto, per questo l'album oggi appare diverso, anche se tutto il materiale è frutto di un lavoro lungo e particolarmente vissuto".



A Trovesi chiediamo come mai la scelta è caduta su Offenbach. "Perché - spiega il musicista -, lo consideriamo il padre dell'Operetta, un genere che rispecchia l'ironia della nostra musica, un terreno fertile per fare esperimenti; rispetto agli altri dischi questo è stato più elaborato e contiene la nostra personale visione dei brani di Offenbach. Siamo molto interessati alla purezza del suono, al timbro dei due strumenti: clarinetto e fisarmonica si fondono in maniera ideale, tanto che Gianni Coscia ha una fisarmonica con un solo registro simile al clarinetto. Gianni ha una casa in Umbria, lì abbiamo imbastito il lavoro registrando le cose per la ECM che ci ha lasciato tutto il tempo necessario per realizzare il disco. I due strumenti vanno a creare una musica sola; nessuno dei due prevale sull'altro".