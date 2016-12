Perché il Papa è andato a Cuba?

14:54

- Nel suo 23esimo viaggio all’estero, Benedetto XVI ha fatto tappa a Cuba per chiedere al governo castrista una maggiore libertà (umana e religiosa) per chiedere un cambiamento nella politica del Paese, per incoraggiare i fedeli a non fermarsi ma soprattutto per reclamare giustizia e libertà per tutti i cittadini cubani e soprattutto per la chiesa cattolica, perseguitata da oltre 50 anni. Già sul volo papale che lo ha portato in Messico, Benedetto XVI aveva parlato chiaramente ai giornalisti: “l’ideologia marxista, come concepita, non risponde più alla realità: occorre trovare, con pazienza, nuovi modelli”.