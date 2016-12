Era scontato il suo ritorno al successo?

A livello teorico sì ma in pratica non si può mai dire. Fenomeni dello sport come il 36enne Eldrick Woods (ribattezzato subito dal padre “Tiger”) nascono una volta ogni due generazioni e vanno ammirati come un vino novello, fino all’ultima goccia.



Cosa è successo dall’ultima vittoria ad oggi?

Di tutto. Nel settembre 2009, la moglie, la modella svedese Elin Nordegren, scopre il tradimento del marito e non esita a far roteare contro di lui uno dei suoi ferri da gioco. Peccato che Tiger stesse guidando. Morale della favola: auto fuori strada e Tiger spalle al muro. Il più grande giocatore di golf dei tempi moderni se la cava con ferite lievi a livello fisico. Diversamente a livello umano: spuntano decine di scappatelle (tutte rivelate a suon di dollari e a mezzo stampa), amanti a frotte e una sua dipendenza dal sesso. Nell’agosto 2010 arriva il divorzio con l’affidamento congiunto dei due figli.



Come si spiega un digiuno così lungo?

Il golf è uno sport dove il talento fa la differenza ma senza fisico e testa non si va da nessuna parte. Premesso che del primo Woods ne ha in eccesso, in questi mesi di purgatorio Tiger ha sofferto malanni dovuti allo stress extra-sportivo. E quando si vive sotto costante pressione (mediatica e non solo) la testa non si concentra su swing e putt.



Cosa è successo per tornare a vincere?

Tiger Woods ha tagliato i ponti col passato, col primo Tiger (71 successi, di cui 14 major). Ha un nuovo allenatore, Sean Foley e un nuovo caddie, Joe La Cava. E poi, come lui stesso ha scritto su twitter, “è tornato il sorriso”.



Cosa cambia adesso?

Bastano i numeri: vincendo domenica Tiger Woods, dopo essere stato numero uno del ranking mondiale per 281 settimane consecutive, è sesto: prima volta nella top ten dal maggio 2011. E tra qualche giorno iniziano i Masters di Agusta (Usa), una delle competizioni più importanti del circuito, gara che il primo Tiger vinse 4 volte.



Sauro Legramandi



