Come cambierà la legge elettorale?

- Dal vertice fra i leader della maggioranza che sostengono il governo Monti è stata raggiunta l'intesa sulla "necessità di incardinare parallelamente (in Parlamento) la riforma della Costituzione e la legge elettorale". Riguardo a quest'ultima, sarebbe stata trovata una posizione comune tra Casini, Bersani e Alfano. All'interno dei partiti, però, la riforma della legge elettorale tiene banco. Da un lato Di Pietro giudica la nuova proposta come una 'vaccata', dall'altra Bersani replica che è comunque necessario cambiare per non tenere il "porcellum", l'attuale legge elettorale. E in mezzo la Lega che ritiene ci sia un "accordo" per farli fuori.

Cosa prevede la bozza della nuova legge elettorale?

Nel dettaglio, con la nuova elegge elettorale sparirà l'obbligo di coalizione, il numero dei parlamentari verrà tagliato (dovrebbe scendere a 500 deputati e 250 senatori) e sulle liste dovrà essere presente l'indicazione del candidato premier. Inoltre verrà introdotta una soglia di sbarramento (al 4% o 5%). Garantito il diritto di tribuna ai partiti che non riusciranno ad eleggere parlamentari. Ci sarà anche la restituzione ai cittadini del potere di scelta dei parlamentari, ma senza ritornare alle preferenze. Sarà abbassata da 25 a 21 anni l’età minima per essere eletti a Montecitorio, mentre l’attuale soglia per entrare al Senato passerà da 40 a 35 anni. I tecnici, detti 'sherpa', che sono al lavoro per presentare la proposta sono Ferdinando Adornato per l’Udc, Luciano Violante per il Pd, Pino Pisicchio dell’Api, Gaetano Quagliariello e Ignazio La Russa per il Pdl .

Quali sono state le reazione di Di Pietro e di Bossi?

"Dalla porcata di Calderoli e Berlusconi, stiamo passando alla vaccata di questa assurda maggioranza". Così il leader dell'Idv sul suo blog ha bocciato le proposte per la nuova legge elettorale. "Si preparano a truffare per l'ennesima volta i cittadini - prosegue Di Pietro -, con una legge elettorale fatta apposta per permettergli di decidere e lasciare tutto il potere nelle mani della casta". "E' l'ennesima truffa della casta" ha detto Nichi Vendola. Mentre il commento del leader della Lega Nord, Umberto Bossi, sull'ipotesi di riforma della legge elettorale è stato: "Per passare in Aula dobbiamo essere d'accordo un po' anche noi".