Perchè le buste paga a marzo si sono ristrette?

C'era bisogno di varare un'altra manovra finanziaria?

Il "Salva Italia" varato dal governo tecnico a dicembre era una manovra di salvataggio, fondamentale in un momento di profonda crisi economica e di possibile fallimento dello Stato italiano. La "cura" Monti ha fatto sì che venissero reperite le risorse finanziarie che avrebbero portato al pareggio di bilancio entro il 2014, vincolo imposto dall'Ue. E i redditi subito aggredibili erano solo di due tipi: dipendenti e pensionati. Le risorse, quindi, sono state trovate aumentando imposte e tasse già esistenti e creandone delle nuove, come l'Imu. In più, a luglio, con la manovra Tremonti si era già dato il via libera all'aumento delle addizionali regionali e comunali, e quasi tutti gli enti hanno subito ritoccato al rialzo le tariffe.

A quanto ammontano le detrazioni fiscali in busta paga?

Nella busta paga di marzo verranno detratte dallo stipendio lordo l'addizionale Irpef regionale, con un aumento dello 0,33% (si passa dallo 0.9% al 1,23%) e l'acconto del 30% dell'addizionale Irpef comunale. Molti comuni, non appena deliberato il via libera all'aumento delle aliquote delle addizionali hanno ritoccato al rialzo, per cercare di ripianare i buchi di bilancio. Alcuni enti hanno calcolato che l'addizionale comunale verrà a costare circa 193 euro in più mentre quella regionale fino a 137. Le addizionali hanno il difetto che non possono essere in alcun modo detratte dall'imponibile fiscale, ovvero vengono calcolate sull'imponibile puro e non su una base ridotta come avviene per le imposte tradizionali.