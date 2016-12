La sora Cesira in TV funziona a metà

Molte sono le sue malefatte, che consistono in videoclip completamente ridoppiati e sottotitolati. C’è quello di We are the World trasformato in We Are The World for Polverini; o quello di Gigi D’Alessio che dà dell’ubriacona sfatta alla Bertè con la quale s’esibisce a Sanremo (e lei che risponde: "me devi ringrazà /baciame le chiappe se stai ancora qua"); o il mitico Arcore’s Night sulle immagini e le canzoni di Graese con Travolta e Newton John sul Bunga Bunga ("Love the escot e the velin/want apartament at Olgettin/ bilocal with terrazzin..."); o, ancora, Lady Gaga che storpia la hit mondiale Paparazzi in Papa Ratzinger toccando il tema dei gay nella Chiesa: «Propr dont’konw non capisc/if you are gay paradiso bye bye/if you a real man devi haver real woman a fianco/her name cannot be Franco...».

Una delle cose più divertenti nell’incolore tran tran politico dei tecnici. Ora, quella della Sora Cesira, 44enne musicista colta e ricca che si cela dietro un sobrio anonimato e un’identità pop, è una satira assai paracula. Rubacchia un po’ a tutti, da Noschese alle parodie del Quartetto Cetra, da Elio e Le Storie Tese a Crozza. Tra l’altro, La Sora Cesira è pure l’autore principe degli Sgommati di Sky che, in effetti, proprio nella parte musicale innalzano il livello dei testi. Nulla di nuovo, dunque. Ma che in Internet spacca, fa sganasciare e, soprattutto, catalizza l’attenzione di 5 milioni di spettatori. Gratis, per giunta.

Ovvio che qualsiasi confezionatore di palinsesti tv darebbe un braccio per attingere, in tempi di magra, a quest’immensa audience. Però, curiosamente, una volta in tv La Sora Cesira, la “poetessa del sottotitolo angloamericano”, rende la metà. Ora, il web è il web. É una specie di pampa creativa dove qualsiasi idea può galoppare libera come un gaucho, mentre la televisione è una metropoli a volte tentacolare. Non è sempre detto che un gaucho intrappolato nella metropoli imbocchi la strada giusta. La tv specie quella generalista ha i suoi ritmi, le sue sfiancate liturgie; delegare l’eversione ai non professionisti a volte non paga...